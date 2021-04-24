З 1 травня українців переведуть на річний газовий контракт

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проект постанови, що регулює річний контракт на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року.

Таким чином, в проекті постанови, який Нацкомісія планує остаточно затвердити 7 квітня, йдеться, що всі газопостачальні компанії зобов'язані до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року, пише Уніан.





Згідно з проєктом документа, всі побутові споживачі газу за замовчуванням будуть переведені на річний контракт з 1 травня. Також газовим компаніям не заборонено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор має намір дозволити газопостачальним компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

На сайті НКРЕКП сказано, що остаточне затвердження змін до Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам відбудеться 7 квітня. До цього часу положення проекту постанови можуть бути змінені.