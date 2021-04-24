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8 тисяч для ФОПів не вирішує проблему, - експерт

31 марта, 09:00  Экономическая  Украина

Президент ініціював законопроєкт про карантинні виплати, аби допомогти бізнесу у період пандемії COVID-19. Держава виплачуватиме ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Однак це не розв'язує проблему, дії повинні бути іншими. Про це заявив економіст Валерій Пекар.

Президент ініціював законопроєкт про карантинні виплати, аби допомогти бізнесу у період пандемії COVID-19. Держава виплачуватиме ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень.

"Це допомога не бізнесу, а людям, які є найманими працівниками. Це такий красивий соціалістичний жест, який би можна було назвати "зрівнялівкою" за радянським зразком, адже мовиться про те, що всі отримають однакову суму", – сказав експерт телеканалу Україна.24.
 

За словами економіста, щоб справді допомогти бізнесу, який опинився у скрутній ситуації, треба визначити його. Це приблизно 30 різних типів економічної діяльності, які визначили ще у 2020 році.

 

Також наголосив, що необхідний і другий крок. Треба призначити для цих типів підприємств податкові, регуляторні та кредитні канікули. Такі потрійні канікули реально могли б допомогти тим підприємствам, які опинились у скрутному становищі.

"Якщо ми виплачуємо 8 тисяч гривень офіціантам, кухарям чи продавцям – ми жодним чином не рятуємо ні торговельні центри, ні компанії, які є там орендаторами", – додав Пекар.


Пекар зазначив, що найбільше його турбує галузь, яка точно не може вижити без допомоги.

 

Хай мене пробачать ресторатори, але вони якось собі дадуть раду. Однак вся система культури точно не виживе. В Україні багато театрів, музеїв, галерей. Цьому всьому треба давати раду, – наголосив економіст.
 

Він додав, що музеї – точно не основний центр скупчення людей, а тому рішення про їх закриття "було дуже недолугим".

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