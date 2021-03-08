Від сьогодні стартує програма «Доступна іпотека 7%»

Кредити наразі надаватимуть 7 українських державних і комерційних банків, які стали учасниками державної програми «Доступна іпотека 7%». Це, зокрема: Укргазбанк, Ощадбанк та ПриватБанк, а також комерційні банки —Мегабанк, ОТП Банк, Кредобанк і Глобус.

З 1 березня 2021 р в Україні починають підписання перших договорів на отримання кредитів між банками та позичальниками у рамках Державної програми «Доступна іпотека 7%».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

У Мінфіні нагадали, що 27 січня 2021 Постановою Уряду затверджено Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Головна мета – це здешевлення вартості іпотечних кредитів для широкого кола громадян України. У перспективі – пожвавлення іпотечного ринку та стимулювання будівництва.

«Перші 7 банків, які сьогодні підписали угоди про участь у державній програмі доступної іпотеки під 7%, – це ті банки, які далекоглядно усвідомлюють, що здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян стане потужним імпульсом для пожвавлення всього ринку житлової іпотеки. Відчувши державну підтримку, вони готові найближчим часом відновити або утворити нові власні продукти іпотечного кредитування для участі в програмі. Знаковим є те, що зацікавлені як державні банки, так і комерційні», – підкреслив Міністр фінансів Сергій Марченко.