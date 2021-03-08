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В Україні випускати платіжні картки зможуть не тільки банки, а й інші представники ринку

26 февраля, 15:00  Экономическая  Украина

 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 4364, який  змінить підходи до регулювання платіжного ринку і створить умови для розвитку т.зв. безготівкової економіки (cashless economy).

 

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Про головні нововведення документу розповів голова профільного комітету В Р Данило Гетманцев, передає businessua.

 

Що змінюється:

 

  • в Україні буде 9 типів платіжних послуг: 7 фінансових і 2 нефінансових;
  • з’явиться можливість створювати малі платіжні установи за спрощеними вимогами;
  • небанківські фінустанови зможуть проводити платіжні операції без обов’язкової участі у платіжних системах;
  •  випускати електронні гроші та платіжні картки зможуть не тільки банки, а й інші представники ринку (якщо зможуть отримати відповідну ліцензію). З’явиться спеціальна платформа для тестування платіжних послуг і технологій. З’явиться основа для впровадження «відкритого банкінгу». Ця концепція передбачає об’єднання продуктів різних постачальників і надання третім сторонам доступу до даних банків;
  • небанківські постачальники платіжних послуг зможуть відкривати і вести платіжні рахунки;
  • будуть чіткі умови надання платіжних послуг, а клієнтів будуть краще про них інформувати;
  • підвищаться вимоги захисту прав користувачів. Це потрібно для боротьби з кібершахрайством;
  • посиляться вимоги до безпеки платіжних операцій, зокрема, це буде стосуватися аутентифікації користувачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

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