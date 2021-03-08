В Україні випускати платіжні картки зможуть не тільки банки, а й інші представники ринку

Про головні нововведення документу розповів голова профільного комітету В Р Данило Гетманцев, передає businessua.
Що змінюється:
- в Україні буде 9 типів платіжних послуг: 7 фінансових і 2 нефінансових;
- з’явиться можливість створювати малі платіжні установи за спрощеними вимогами;
- небанківські фінустанови зможуть проводити платіжні операції без обов’язкової участі у платіжних системах;
- випускати електронні гроші та платіжні картки зможуть не тільки банки, а й інші представники ринку (якщо зможуть отримати відповідну ліцензію). З’явиться спеціальна платформа для тестування платіжних послуг і технологій. З’явиться основа для впровадження «відкритого банкінгу». Ця концепція передбачає об’єднання продуктів різних постачальників і надання третім сторонам доступу до даних банків;
- небанківські постачальники платіжних послуг зможуть відкривати і вести платіжні рахунки;
- будуть чіткі умови надання платіжних послуг, а клієнтів будуть краще про них інформувати;
- підвищаться вимоги захисту прав користувачів. Це потрібно для боротьби з кібершахрайством;
- посиляться вимоги до безпеки платіжних операцій, зокрема, це буде стосуватися аутентифікації користувачів.