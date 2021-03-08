В Україні планують будувати євроколії для швидкісних потягів

Інвестори готові надати Україні 2 млн доларів для розробки технічної інформації (ТЕО) для будівництва швидкісної залізничної євро колії (1435 мм). Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“У березні у нас виїжджає делегація з представників міністерства інфраструктури й Укрзалізниці. Там будуть підписані в тому числі меморандуми щодо надання грантових 2 млн доларів на розробку пре-ТЕО для реалізації цього проекту, підписуються угоди про співпрацю і готуємо міждержавну угоду, щоб реалізувати цей дуже масштабний проект “, – сказав він в ході всеукраїнського форуму “Україна 30. Інфраструктура”, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що передбачено будівництво чотирьох ділянок загальною протяжністю майже 2 тис. км колії. Перша ділянка це Київ-Львів й до кордону з Польщею (896 км) і один з цих етапів вже починаємо будувати і готувати в цьому році.

Своєю чергою віце-президент підрозділу комерційного транспорту й енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой заявив:

“Корпорація Hundai як довгостроковий партнер бажає приєднатися до вашого плану розвитку залізничної галузі в Україні. На цьому етапі ми готові надати фінансування декільком проектам. Особливо ми зацікавлені в будівництві швидкісної залізниці й постачання нових 10 швидкісних поїздів з 90 вагонами HRCS2 “.

Він також зазначив, що компанія обговорює з урядом Кореї новий проект з надання 10 швидкісних поїздів з фонду співробітництва економічного розвитку й очікує найближчим часом офіційної відповіді від уряду України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський в ході форуму анонсував новий проект “Сіті експрес”. Мета проекту – покращити приміське сполучення. Перший етап проекту включає Київ, Харків Дніпро.