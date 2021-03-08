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В Україні планують будувати євроколії для швидкісних потягів

22 февраля, 17:00  Экономическая  Украина

 

Інвестори готові надати Україні 2 млн доларів для розробки технічної інформації  (ТЕО) для будівництва швидкісної залізничної євро колії (1435 мм). Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 

міністр інфраструктури, Владислав Криклій, Hundai, євроколії, потяги, швидкісні, інтерсіті, інвестиції

 

“У березні у нас виїжджає делегація з представників міністерства інфраструктури й Укрзалізниці. Там будуть підписані в тому числі меморандуми щодо надання грантових 2 млн доларів на розробку пре-ТЕО для реалізації цього проекту, підписуються угоди про співпрацю і готуємо міждержавну угоду, щоб реалізувати цей дуже масштабний проект “, – сказав він в ході всеукраїнського форуму “Україна 30. Інфраструктура”, передає Інтерфакс-Україна.

 

Міністр зазначив, що передбачено будівництво чотирьох ділянок загальною протяжністю майже 2 тис. км  колії. Перша ділянка це Київ-Львів й до кордону з Польщею (896 км) і один з цих етапів вже починаємо будувати і готувати в цьому році.

 

Своєю чергою віце-президент підрозділу комерційного транспорту й енергетики Hyundai Corporation Юн Сук Чой заявив:

 

“Корпорація Hundai як довгостроковий партнер бажає приєднатися до вашого плану розвитку залізничної галузі в Україні. На цьому етапі ми готові надати фінансування декільком проектам. Особливо ми зацікавлені в будівництві швидкісної залізниці й постачання нових 10 швидкісних поїздів з 90 вагонами HRCS2 “.

 

Він також зазначив, що компанія обговорює з урядом Кореї новий проект з надання 10 швидкісних поїздів з фонду співробітництва економічного розвитку й очікує найближчим часом офіційної відповіді від уряду України.

 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський в ході форуму анонсував новий проект “Сіті експрес”. Мета проекту – покращити приміське сполучення. Перший етап проекту включає Київ, Харків Дніпро.

 

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