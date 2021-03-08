Позиція Вітренка може підірвати енергетичну безпеку держави, - Загородній

Вітренко сказав робітникам стратегічного підприємства, що воно збиткове і порадив їм їхати в Польщу і там шукати роботу. А краще – присилати звідти гроші й це буде кориснішим для країни. Про це заявив у своєму блозі політолог Тарас Загородній, коментуючи перебування на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті кандидата на посаду міністра енергетики Юрія Вітренка.

За його словами, це високотехнологічне виробництво, яке дає довгострокові перспективи, хороші запаси для побудови замкнутого ядерного циклу, а це енергетична безпека країни. Натомість так званим неолібералам, реформаторам – ні до чого українські стратегічні підприємства. Їхнє завдання – розпиляти все на брухт і продати

«Він сказав робітникам, що підприємство збиткове, нема сенсу тут всіх утримувати. Більше того, порадив їм їхати в Польщу і там шукати роботу. А краще – присилати звідти гроші й це буде кориснішим для країни. Умовно кажучи, мислення пана Вітренка – краще спиляти все на брухт, продати, а шахти затопити. При цьому він не згадує, що якщо їх і затопити, то треба все одно утримувати, а це великі гроші, бо там радіоактивна речовина», - прокоментував Загородній.

За його словами, так званим інвест-банкірам все одно, що буде в Україні. Їм головне – швидко заробити гроші й втекти у Лондон.

Розкритикував політолог і позицію Вітренка щодо ціни на газ.

«Він визнав, що собівартість українського газу, це приблизно 2,6 грн за кубометр. Але, мовляв, ми не можемо продавати українцям цей газ. За його логікою, газ треба продавати втридорога, по 7 гривень, при цьому Нафтогаз як абсолютно незрозуміла прокладка, буде отримувати надприбутки, потім платити податки, з яких споживачам платитимуть субсидії. Феєрична логіка: спершу треба всіх пограбувати, з награбованого вирахувати свій процент, а потім ще віддати на субсидії. А щоб зробити середню ціну на газ, доступну для людей, цим спекулянтам просто в голову не приходить», - сказав Загородній.