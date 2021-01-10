Представитель компании ICI Suisse SA Николай Мартыненко объяснил, что будет с ценами на уголь в 2021 году

В текущем году цена на уголь опустилась до рекордно низкого уровня начиная с 2016 года. Это обусловлено низкой конъюнктурой рынка в целом и падением производства в промышленном сегменте. Но в следующем году можно ожидать восстановление рынка. Об этом заявил представитель компании ICI Suisse SA Мартыненко Николай.

«Цена на австралийский уголь в августе 2020 года была ниже аналогичного показателя 2019 года на 24% и составила $50.14 за тонну, что является абсолютным минимумом за последние 4 года. Но в сентябре и октябре этого года определился положительный тренд в угольном секторе экономики и восстановление на 9% и 7% соответственно в месячном представлении», - говорит эксперт.





По его словам, ситуация в угольной сфере наиболее непредсказуемая, по сравнению с другими энергетическими сегментами, так как уголь наиболее зависим от энергетического и металлургического секторов экономики.





«Например, в Китае и Индии уголь выступает основным источником электроэнергии, а сами страны являются вторым и третьим крупнейшим потребителем электроэнергии во всем мире. В этих странах на первый план в 2020 году вышли альтернативные источники энергии с намного меньшими переменными издержками, такими как гидро, энергия солнца и ветра, атомная», - отметил Николай Мартыненко.





Он обратил внимание, что металлургический сектор, в котором уголь антрацитных марок является одним из основных сырьевых ресурсов, так же, как и глобальная экономика испытывает спад.





«В 2020 году спрос на металлургическую продукцию снизился еще на 2.4%, а в развитых экономиках таких как ЕС и Северная Америка до 15%, согласно исследованию Мировой Ассоциации Стали. Этот спад мог бы быть значительно сильнее, если бы не правительственные стимулы в Китае (в виде выпуска облигаций государственного займа на сумму 1 тр. юаней), у которого впервые за 11 лет в июне текущего года импорт металлопродукции превысил экспорт», - говорит представитель компании ICI Suisse SA.





Вместе с тем, по его словам, начиная с октября, стандартные зимние ограничения в Китае на промышленное производство, которые продлятся до марта 2021 года, отразятся негативно на мировом рынке в целом. Также цены на коксующийся уголь значительно снизились в конце 2020 года из-за напряженных отношений между Австралией и Китаем.





«Неофициальный запрет на премиальный низко летучий коксующий уголь из Австралии, наложенный китайскими властями в октябре 2020 года, снизил цену на австралийский бенчмарк на 25%. Данное событие может иметь долгосрочные последствия, так как Китай покрывает свои потребности в угле данной марки на 80% самостоятельно», - отмечает Николай Мартыненко.





Но все-таки, по мнению представителя компании ICI Suisse SA, надежда на восстановление отрасли в следующем году остается.





«Министерство Энергетики США, МВФ и Мировой Банк ожидают восстановление отрасли в 2021 году. Общий прогноз на ближайшие пять лет у игроков рынка умеренно оптимистичный, все ожидают положительной коррекции цен на уголь в пределах 5-10% в зависимости от марки и назначения», - говорит Николай Мартыненко.