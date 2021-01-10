КИЕВ
07:39 		Брюссель
06:39
Москва
08:39
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Представитель компании ICI Suisse SA Николай Мартыненко объяснил, что будет с ценами на уголь в 2021 году

29 декабря, 11:00  Экономическая  Украина

В текущем году цена на уголь опустилась до рекордно низкого уровня начиная с 2016 года. Это обусловлено низкой конъюнктурой рынка в целом и падением производства в промышленном сегменте. Но в следующем году можно ожидать восстановление рынка. Об этом заявил представитель компании ICI Suisse SA  Мартыненко Николай.

 

Николай Мартыненко, ICI Suisse SA

 

«Цена на австралийский уголь в августе 2020 года была ниже аналогичного показателя 2019 года на 24% и составила $50.14 за тонну, что является абсолютным минимумом за последние 4 года. Но в сентябре и октябре этого года определился положительный тренд в угольном секторе экономики и восстановление на 9% и 7% соответственно в месячном представлении», - говорит эксперт.


По его словам, ситуация в угольной сфере наиболее непредсказуемая, по сравнению с другими энергетическими сегментами, так как уголь наиболее зависим от энергетического и металлургического секторов экономики.


«Например, в Китае и Индии уголь выступает основным источником электроэнергии, а сами страны являются вторым и третьим крупнейшим потребителем электроэнергии во всем мире. В этих странах на первый план в 2020 году вышли альтернативные источники энергии с намного меньшими переменными издержками, такими как гидро, энергия солнца и ветра, атомная», - отметил Николай Мартыненко.


Он обратил внимание, что металлургический сектор, в котором уголь антрацитных марок является одним из основных сырьевых ресурсов, так же, как и глобальная экономика испытывает спад.


«В 2020 году спрос на металлургическую продукцию снизился еще на 2.4%, а в развитых экономиках таких как ЕС и Северная Америка до 15%, согласно исследованию Мировой Ассоциации Стали. Этот спад мог бы быть значительно сильнее, если бы не правительственные стимулы в Китае (в виде выпуска облигаций государственного займа на сумму 1 тр. юаней), у которого впервые за 11 лет в июне текущего года импорт металлопродукции превысил экспорт», - говорит представитель компании ICI Suisse SA.


Вместе с тем, по его словам, начиная с октября, стандартные зимние ограничения в Китае на промышленное производство, которые продлятся до марта 2021 года, отразятся негативно на мировом рынке в целом. Также цены на коксующийся уголь значительно снизились в конце 2020 года из-за напряженных отношений между Австралией и Китаем.


«Неофициальный запрет на премиальный низко летучий коксующий уголь из Австралии, наложенный китайскими властями в октябре 2020 года, снизил цену на австралийский бенчмарк на 25%. Данное событие может иметь долгосрочные последствия, так как Китай покрывает свои потребности в угле данной марки на 80% самостоятельно», - отмечает Николай Мартыненко.


Но все-таки, по мнению представителя компании ICI Suisse SA, надежда на восстановление отрасли в следующем году остается.


«Министерство Энергетики США, МВФ и Мировой Банк ожидают восстановление отрасли в 2021 году.  Общий прогноз на ближайшие пять лет у игроков рынка умеренно оптимистичный, все ожидают положительной коррекции цен на уголь в пределах 5-10% в зависимости от марки и назначения», - говорит Николай Мартыненко. 

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу