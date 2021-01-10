Асоціація операторів зовнішньої реклами України вимагає зупинити шахрайські дії на ринку реклами в Одесі

«Як один з інститутів громадянського суспільства, Асоціація украй стурбована ситуацією, що склалася з розміщенням рекламних конструкцій в Одесі протягом останнього місяця. В місті незаконними, шахрайськими методами відбувається витіснення з ринку легальних операторів», - йдеться в документі.

В Асоціації наголошують, що не переслідують приватні інтереси, а прагнуть цивілізованого, законодавчо обґрунтованого врегулювання конфлікту.

«Одеса – це одне перших міст в Україні, де були розроблені та затверджені детальні схеми розміщення наземних рекламних конструкцій. І оператори, як члени Асоціації, так і ті, що не входять до її складу, розміщують рекламні конструкції на підставі нормативно-правової бази, яка діє в місті», - сказано в листі.

Оператори звернули увагу, що під приводом наявності начебто прав на прилеглу до Одеського аеропорту територію невідомими особами було знищено 7 сіті-лайтів місцевого оператора по вул. Центральний аеропорт.

«Термін дії дозволу на ці місця в оператора чинний до 02.03.2025. Попри це, на одному з цих місць, з порушенням законодавства, невідомі особи встановили свою великогабаритну рекламну конструкцію. За інформацією учасників ринку та місцевих чиновників, ці шахрайські дії вчинили особи, дотичні до власників Одеського аеропорту», - йдеться в документі.

Також 15 грудня, в 5-ти метрах від рекламної конструкції ще одного оператора без дозволу було встановлено рекламний щит, який повністю обмежив можливість оператора отримувати замовлення на розміщення тут реклами.

«Ще під час підготовчих робіт до встановлення цієї конструкції компанія надіслала офіційне звернення до міської влади про шахрайські дії невідомих осіб. Однак протягом місяця відповіді так і не отримали», - наголошують в Асоціації.

Оператори отримують тривожну інформацію, що шахраї продовжують виготовляти свої конструкції.

«Тож є великий ризик, що завтра в місті примітивними методами розпочнеться масштабне самозахоплення територій, знищення законно працюючого бізнесу та нав’язування представникам місцевого самоврядування рішень та дій на користь чиїхось приватних інтересів», - йдеться в листі.

Асоціація закликала Одеського міського голову Геннадія Труханова втрутитись у ситуацію в найкоротші терміни і забезпечити рівність перед законом всіх учасників ринку.

«Зокрема ми вимагаємо негайно вжити заходів щодо недопущення порушення вимог діючих правил, демонтувати незаконно встановлені рекламні конструкції та не допустити незаконного і антиконкурентного функціонування ринку зовнішньої реклами в місті», - сказано в листі.

Оператори звернули увагу, що в разі ігнорування проблеми Асоціація буде змушена порушувати це питання на рівні керівництва держави.