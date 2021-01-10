КИЕВ
07:38 		Брюссель
06:38
Москва
08:38
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Поки МВФ не скаже, що бачить прогрес, говорити про наступний транш рано, - економіст

14 декабря, 17:00  Экономическая  Украина

 

МВФ має дати оцінку крокам української влади щодо повернення до зобов’язань у рамках відновлення роботи місії. Про це заявив економіст Дмитро Яблоновський.

 

МВФ, транш, кредит, економіст, Дмитро Яблоновський, місія

 

«Український уряд активізувався і це добре, бо треба фінансувати бюджетні витрати. А для того, щоб їх фінансувати за нинішніх умов, в умовах пандемії, потрібні додаткові кошти, необхідна співпраця з МВФ, а для цього потрібне виконання вимог, які були прописані», - сказав Яблоновський у коментарі «Слово і діло».

 

Експерт відзначає, що це пов’язано із частковим вирішенням питання про відновлення відповідальності за брехню у деклараціях.

 «Якщо будуть окремі вимоги, про це окремо повідомить чи то прем’єр, чи то представники місії. Звісно, відновлення роботи пов’язане із цим (розглядом законопроєкту про відповідальність за неправдиву інформацію у деклараціях – ред.), але щодо цього є різні оцінки через те, що відповідальність не була відновлена повною мірою. З одного боку, це начебто крок до відновлення, а з іншого, встановили набагато нижчу відповідальність, ніж була до того», ? вважає експерт.

 

За його словами, про надання Україні другого траншу позики у рамках програми stand-by більш чітку інформацію має повідомити саме МВФ.

 

«Я думаю, що певна інформація має бути не лише від прем’єр-міністра, а й від представників місії, чи бачать вони прогрес, тоді можна буде говорити про другий транш», ? сказав економіст.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу