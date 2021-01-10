Поки МВФ не скаже, що бачить прогрес, говорити про наступний транш рано, - економіст

«Український уряд активізувався і це добре, бо треба фінансувати бюджетні витрати. А для того, щоб їх фінансувати за нинішніх умов, в умовах пандемії, потрібні додаткові кошти, необхідна співпраця з МВФ, а для цього потрібне виконання вимог, які були прописані», - сказав Яблоновський у коментарі «Слово і діло».

Експерт відзначає, що це пов’язано із частковим вирішенням питання про відновлення відповідальності за брехню у деклараціях.

«Якщо будуть окремі вимоги, про це окремо повідомить чи то прем’єр, чи то представники місії. Звісно, відновлення роботи пов’язане із цим (розглядом законопроєкту про відповідальність за неправдиву інформацію у деклараціях – ред.), але щодо цього є різні оцінки через те, що відповідальність не була відновлена повною мірою. З одного боку, це начебто крок до відновлення, а з іншого, встановили набагато нижчу відповідальність, ніж була до того», ? вважає експерт.

За його словами, про надання Україні другого траншу позики у рамках програми stand-by більш чітку інформацію має повідомити саме МВФ.

«Я думаю, що певна інформація має бути не лише від прем’єр-міністра, а й від представників місії, чи бачать вони прогрес, тоді можна буде говорити про другий транш», ? сказав економіст.