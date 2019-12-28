Кулінари назвали кращі рецепти заправок для салатів на новорічний стіл

Не любите майонез, не переймайтеся. Салати на новорічний стіл можна заправити смачними і корисними соусами. Ми зібрали для Вас кращі варіанти рецептів.
Види заправок
З олії
Оливкова олія а також інші рослинні олії, наприклад, гірчична, кунжутна, грецького горіха – відмінна заправка для тих, хто дбає про фігуру. Олія благодійно впливає на травний тракт і швидко створює відчуття ситості. В результаті ми з’їдаємо менше.
Густі заправки
Сметана, натуральний йогурт, кефір добрі тим, що крім жирів містять біфідобактерії, що допомагають перетравлювати грубу клітковину. А це означає, що, заправивши свій салат кисломолочним продуктом, ви зможете уникнути неприємного здуття і бурління в животі.
Заправки на будь-який смак
Пікантна
Змішайте:
2 ст. ложки винного оцту,
6 ст. ложок оливкової олії,
1 ч. ложка діжонської гірчиці,
сіль, перець
Лимонна
Змішайте:
100 г рослинної олії,
сік 2 лимонів,
3-4 подрібнені зубчики часнику,
1 ст. л. гірчичного порошку.
З жовтком
Змішайте:
1 розтертий жовток,
3 ст. ложки рослинної олії,
сік половини лимона,
100 г сметани,
по 1 дрібці солі, перцю, цукру.
З кропом та часником
Змішайте:
1/2 склянки сметани,
1/2 склянки натурального йогурту,
1 ст. ложка порізаного кропу,
3 подрібнені зубчики часнику,
червоний мелений перець і сіль за смаком.
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