Кулінари назвали кращі рецепти заправок для салатів на новорічний стіл

Не любите майонез, не переймайтеся. Салати на новорічний стіл можна заправити смачними і корисними соусами. Ми зібрали для Вас кращі варіанти рецептів.

Види заправок

З олії

Оливкова олія а також інші рослинні олії, наприклад, гірчична, кунжутна, грецького горіха – відмінна заправка для тих, хто дбає про фігуру. Олія благодійно впливає на травний тракт і швидко створює відчуття ситості. В результаті ми з’їдаємо менше.

Густі заправки

Сметана, натуральний йогурт, кефір добрі тим, що крім жирів містять біфідобактерії, що допомагають перетравлювати грубу клітковину. А це означає, що, заправивши свій салат кисломолочним продуктом, ви зможете уникнути неприємного здуття і бурління в животі.

Заправки на будь-який смак

Пікантна

Змішайте:

2 ст. ложки винного оцту,

6 ст. ложок оливкової олії,

1 ч. ложка діжонської гірчиці,

сіль, перець

Лимонна

Змішайте:

100 г рослинної олії,

сік 2 лимонів,

3-4 подрібнені зубчики часнику,

1 ст. л. гірчичного порошку.

З жовтком

Змішайте:

1 розтертий жовток,

3 ст. ложки рослинної олії,

сік половини лимона,

100 г сметани,

по 1 дрібці солі, перцю, цукру.

З кропом та часником

Змішайте:

1/2 склянки сметани,

1/2 склянки натурального йогурту,

1 ст. ложка порізаного кропу,

3 подрібнені зубчики часнику,

червоний мелений перець і сіль за смаком.

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