КИЕВ
11:34 		Брюссель
10:34
Москва
12:34
Суббота, 28 декабря 2019

Новости

10:00  Экономическая  Украина
Кулінари назвали кращі рецепти заправок для салатів на новорічний стіл
08:00  Экономическая  Украина
Новий рік – 2020: ТОП-5 святкових рецептів
27 декабря, 18:00  Экономическая  Украина
Нестандартні ідеї як прикрасити дім Новий рік власноруч
27 декабря, 16:00  Социальная  Украина
В МОЗ хочуть змусити виробників писати правду про корисність продуктів
27 декабря, 15:00  Экономическая  Украина
Забудьте про дешевий одяг: в Україні хочуть заборонити продавати секонд-хенд
27 декабря, 13:30  Экономическая  Украина
В Україні можуть впровадити третейські суди
27 декабря, 12:00  Политическая  Украина
Скандал з прослушкою не зійшов з рук: Трубу звільнено
26 декабря, 18:00  Социальная  Украина
Уперше за 15 років на Волині здійснили трансплантацію серця
26 декабря, 16:00  Социальная  Украина
У Мексиці прокинувся набезпечний вулкан
26 декабря, 14:00  Социальная  Украина
На Різдво у Франції в церкві отруїлись десятки людей
Все Новости
Прислать новость


Кулінари назвали кращі рецепти заправок для салатів на новорічний стіл

10:00  Экономическая  Украина

 

Не любите майонез, не переймайтеся. Салати на новорічний стіл можна заправити смачними і корисними соусами. Ми зібрали для Вас кращі варіанти рецептів.

 

Новый год - 2020, ТОП-5 рецептов праздничных, Оливье и шубу, новогодний стол, что приготовить, идеи новогоднего стола, салаты с мышками, год мыши, заправки, соусы, лучшие соусы, соусы без майонеза, заправки без майонеза, топ-5 лучших заправок для салатов

 

Види заправок

З олії

Оливкова олія а також інші рослинні олії, наприклад, гірчична, кунжутна, грецького горіха – відмінна заправка для тих, хто дбає про фігуру. Олія благодійно впливає на травний тракт і швидко створює відчуття ситості. В результаті ми з’їдаємо менше.

 

Густі заправки

Сметана, натуральний йогурт, кефір добрі тим, що крім жирів містять біфідобактерії, що допомагають перетравлювати грубу клітковину. А це означає, що, заправивши свій салат кисломолочним продуктом, ви зможете уникнути неприємного здуття і бурління в животі.

 

Заправки на будь-який смак

Пікантна

Змішайте:

2 ст. ложки винного оцту,

6 ст. ложок оливкової олії,

1 ч. ложка діжонської гірчиці,

сіль, перець

 

Лимонна

Змішайте:

100 г рослинної олії,

сік 2 лимонів,

3-4 подрібнені зубчики часнику,

1 ст. л. гірчичного порошку.

 

З жовтком

Змішайте:

1 розтертий жовток,

3 ст. ложки рослинної олії,

сік половини лимона,

100 г сметани,

по 1 дрібці солі, перцю, цукру.

 

З кропом та часником

Змішайте:

1/2 склянки сметани,

1/2 склянки натурального йогурту,

1 ст. ложка порізаного кропу,

3 подрібнені зубчики часнику,

червоний мелений перець і сіль за смаком.

 

Джерело

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу