Новий рік – 2020: ТОП-5 святкових рецептів

Олів’є і шубу на новорічний стіл готувати звісно ніхто не забороняє, втім ми пропонуємо поекспериментувати і задобрити мишку, адже саме вона стане символом наступного року.
Салат-закуска "Мишки"
Інгредієнти:
Сир плавлений – 180 г
Крабові палички – 150 г
Яйця – 2 шт.
Часник – 1 зубчик (за смаком)
Майонез – 2 ст. ложки
Сіль за смаком
Редиска (для прикрашання) – 2 шт.
Перець чорний горошком (для прикрашання)
Спосіб приготування:
Яйця відварити круто, остудити й обчистити. Натерти яйця, сир та крабові палички на дрібній тертці. Половину тертих крабових паличок висипати в миску з яйцями і сиром, половину залишити для прикрашання.
Видавити часник через прес. Додати майонез. Якщо треба, посолити. Перемішати. Із сирної маси сформувати невеликі кульки і обваляти їх у тертих крабових паличках. Редиску нарізати тонкими кружечками. Червону частину крабової палички нарізати тонкими смужками.
Кулькам із сирної маси надати форму мишки (овальну, із загостреним кінцем з одного боку). Оформити закуску як мишку: із чорного перцю зробити "очі" й "ніс", з редиски – "вушка", а з смужки крабової палички – "хвіст".
Перекласти закуску на тарілку або дошку для подачі. Прикрасити зеленню, редискою, шматочками сиру і подавати до столу.
Салат "Мишачий рай"
Інгредієнти:
5 курячих яєць
4 перепелиних яйця
200 г сиру Маасдам
3 шт. курячого філе
3 зубчики часнику
5 кілець ананаса
200 г майонезу
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити в підсоленій воді до готовності. Остудити і порізати дрібними кубиками. Відварити курячі та перепелині яйця. Перепелині залишити для декору.
У курячих яйцях відокремити білок від жовтка і натерти на тертці в окремі миски. Білок – на крупній тертці, жовток – на дрібній. Відрізати кілька тонких пластиків сиру для прикраси, решту натерти на дрібній тертці. Ананаси порізати шматочками.
На блюді викласти шарами всі інгредієнти. Кожен шар промазати майонезом. Шари мають бути такі:
Куряче філе + майонез
Ананаси
Білок + майонез
Трохи жовтка + майонез (залиште частину жовтка на посипання зверху)
Сир + майонез + часник, пропущений через прес
Повторити ще раз шари. На верхній шар сиру не видавлювати часник, а тільки на середній шар. Прикрасити верх жовтком, пластиками сиру і "мишенятами".
Як зробити мишок (щурів) для прикраси салату
Мишенят робити дуже просто. Зверху яйця зробити два надрізи для вушок із сиру, які можна вирізати формочкою для печива. Очки – з чорного перцю горошком, носик – горошина гірчиці. Хвостик із сиру. Щоб зробити салат не в вигляді цілого шматка сира, а надрізанного, потрібно заздалегідь поставити на блюдо кут з картону або ватману і закріпити його.
Салат Білий Щур
А цей салат на Новий рік 2020 готується з найпростіших інгредієнтів, а виглядає просто розкішно! Візьміть наступні продукти:
150 г курячого філе;
100 г відвареної картоплі;
6 солоних огірків;
50 г цибулі;
2 яйця;
4 ст. ложки майонезу;
сіль і перець за смаком;
50 мл води;
столова ложка оцту;
0, 5 чайної ложки цукру;
маслини – 2 шт.;
10 г кропу.
Приготування
Овочі та яйця необхідно натерти на крупній тертці, курку – подрібнити ножем. Ріпчасту цибулю – замаринувати, розчинивши в 50 мл води сіль, цукор і додавши оцет.
У вигляді щурячої мордочки (або сердечка) викладаємо на тарілку терту картоплю, потім зверху майонез, після чого – курку.
Наступний шар – віджату від маринаду цибулю, майонез, огірок, знову майонез, тертий жовток і майонез для закріплення композиції.
Зверху посипаємо салат білком і прикрашаємо мордочку Щура кропом, маслинами, гілочками петрушки.
Пікантний салат «Різдвяний вінок»
А цей яскравий салат прикрасить новорічний стіл і порадує ваших гостей пікантним смаком. Для його приготування вам знадобиться:
копчена курка (філе) – 300 г;
2 відварених моркви;
1 головка цибулі;
3 зварених круто яйця;
250 г чорносливу;
100 г волоських горіхів;
200 г сиру;
для прикраси – кріп, зерна гранату, солодкий перець, морква.
Спосіб приготування
Щоб сформувати новорічний вінок, поставте на широку тарілку перевернутий стакан і розподіляйте навколо нього подрібнені інгредієнти. Покладіть шарами: курку – цибулю – жовтки – чорнослив – білки яєць – моркву – сир. Кожен шар промастіть майонезом.
Важливо! Цибулю не забудьте замаринувати в окропі зі столовою ложкою оцту і чайною ложкою цукру. Прикрасьте салат гілочками кропу і кольоровими шматочками перцю, моркви, як на фото або по-іншому на ваш смак.
«Мишки на галявині»
Нам потрібно:
куряче філе – 1 грудка або 300 г,
печериці – 400 г,
варені яйця – 3 шт,
цибуля – 1 шт
кукурудза консервована 300 г,
сир твердих сортів – 100 г.
В якості прикраси можна використовувати кріп, червоний перець, зерна граната. А ось для заправки підійде звичайний майонез. Цибулю і гриби намагаємося якомога дрібніше нарізати і отриману масу викладаємо на розігріту з олією сковорідку.
Але пам'ятайте, першою ми обсмажуємо цибулю до тих пір, поки вона не стане прозорою, а потім вже додаємо гриби з сіллю і меленим перцем за смаком.
Відварене куряче філе і яйця нарізаємо на дрібні кубики, але занадто дрібнити не треба. Беремо кукурудзу, з якою зливаємо всю непотрібну рідину. Сир натираємо на дрібній тертці. Всі продукти змішуємо в одній ємності і ретельно перемішуємо з майонезом.
З отриманої маси робимо мишок невеликих розмірів і викладаємо їх на плоскій тарілці. Кожну мишку прикрашаємо усіма інгредієнтами для декору в залежності від вашої фантазії.
Джерело: Радіо Трек
|Версия для печати
влажность:
давление:
ветер: