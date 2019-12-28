Новий рік – 2020: ТОП-5 святкових рецептів

Олів’є і шубу на новорічний стіл готувати звісно ніхто не забороняє, втім ми пропонуємо поекспериментувати і задобрити мишку, адже саме вона стане символом наступного року.

Салат-закуска "Мишки"

Інгредієнти:

Сир плавлений – 180 г

Крабові палички – 150 г

Яйця – 2 шт.

Часник – 1 зубчик (за смаком)

Майонез – 2 ст. ложки

Сіль за смаком

Редиска (для прикрашання) – 2 шт.

Перець чорний горошком (для прикрашання)

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, остудити й обчистити. Натерти яйця, сир та крабові палички на дрібній тертці. Половину тертих крабових паличок висипати в миску з яйцями і сиром, половину залишити для прикрашання.

Видавити часник через прес. Додати майонез. Якщо треба, посолити. Перемішати. Із сирної маси сформувати невеликі кульки і обваляти їх у тертих крабових паличках. Редиску нарізати тонкими кружечками. Червону частину крабової палички нарізати тонкими смужками.

Кулькам із сирної маси надати форму мишки (овальну, із загостреним кінцем з одного боку). Оформити закуску як мишку: із чорного перцю зробити "очі" й "ніс", з редиски – "вушка", а з смужки крабової палички – "хвіст".

Перекласти закуску на тарілку або дошку для подачі. Прикрасити зеленню, редискою, шматочками сиру і подавати до столу.

Салат "Мишачий рай"

Інгредієнти:

5 курячих яєць

4 перепелиних яйця

200 г сиру Маасдам

3 шт. курячого філе

3 зубчики часнику

5 кілець ананаса

200 г майонезу

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити в підсоленій воді до готовності. Остудити і порізати дрібними кубиками. Відварити курячі та перепелині яйця. Перепелині залишити для декору.

У курячих яйцях відокремити білок від жовтка і натерти на тертці в окремі миски. Білок – на крупній тертці, жовток – на дрібній. Відрізати кілька тонких пластиків сиру для прикраси, решту натерти на дрібній тертці. Ананаси порізати шматочками.

На блюді викласти шарами всі інгредієнти. Кожен шар промазати майонезом. Шари мають бути такі:

Куряче філе + майонез

Ананаси

Білок + майонез

Трохи жовтка + майонез (залиште частину жовтка на посипання зверху)

Сир + майонез + часник, пропущений через прес

Повторити ще раз шари. На верхній шар сиру не видавлювати часник, а тільки на середній шар. Прикрасити верх жовтком, пластиками сиру і "мишенятами".

Як зробити мишок (щурів) для прикраси салату

Мишенят робити дуже просто. Зверху яйця зробити два надрізи для вушок із сиру, які можна вирізати формочкою для печива. Очки – з чорного перцю горошком, носик – горошина гірчиці. Хвостик із сиру. Щоб зробити салат не в вигляді цілого шматка сира, а надрізанного, потрібно заздалегідь поставити на блюдо кут з картону або ватману і закріпити його.

Салат Білий Щур

А цей салат на Новий рік 2020 готується з найпростіших інгредієнтів, а виглядає просто розкішно! Візьміть наступні продукти:

150 г курячого філе;

100 г відвареної картоплі;

6 солоних огірків;

50 г цибулі;

2 яйця;

4 ст. ложки майонезу;

сіль і перець за смаком;

50 мл води;

столова ложка оцту;

0, 5 чайної ложки цукру;

маслини – 2 шт.;

10 г кропу.

Приготування

Овочі та яйця необхідно натерти на крупній тертці, курку – подрібнити ножем. Ріпчасту цибулю – замаринувати, розчинивши в 50 мл води сіль, цукор і додавши оцет.

У вигляді щурячої мордочки (або сердечка) викладаємо на тарілку терту картоплю, потім зверху майонез, після чого – курку.

Наступний шар – віджату від маринаду цибулю, майонез, огірок, знову майонез, тертий жовток і майонез для закріплення композиції.

Зверху посипаємо салат білком і прикрашаємо мордочку Щура кропом, маслинами, гілочками петрушки.

Пікантний салат «Різдвяний вінок»

А цей яскравий салат прикрасить новорічний стіл і порадує ваших гостей пікантним смаком. Для його приготування вам знадобиться:

копчена курка (філе) – 300 г;

2 відварених моркви;

1 головка цибулі;

3 зварених круто яйця;

250 г чорносливу;

100 г волоських горіхів;

200 г сиру;

для прикраси – кріп, зерна гранату, солодкий перець, морква.

Спосіб приготування

Щоб сформувати новорічний вінок, поставте на широку тарілку перевернутий стакан і розподіляйте навколо нього подрібнені інгредієнти. Покладіть шарами: курку – цибулю – жовтки – чорнослив – білки яєць – моркву – сир. Кожен шар промастіть майонезом.

Важливо! Цибулю не забудьте замаринувати в окропі зі столовою ложкою оцту і чайною ложкою цукру. Прикрасьте салат гілочками кропу і кольоровими шматочками перцю, моркви, як на фото або по-іншому на ваш смак.

«Мишки на галявині»

Нам потрібно:

куряче філе – 1 грудка або 300 г,

печериці – 400 г,

варені яйця – 3 шт,

цибуля – 1 шт

кукурудза консервована 300 г,

сир твердих сортів – 100 г.

В якості прикраси можна використовувати кріп, червоний перець, зерна граната. А ось для заправки підійде звичайний майонез. Цибулю і гриби намагаємося якомога дрібніше нарізати і отриману масу викладаємо на розігріту з олією сковорідку.

Але пам'ятайте, першою ми обсмажуємо цибулю до тих пір, поки вона не стане прозорою, а потім вже додаємо гриби з сіллю і меленим перцем за смаком.

Відварене куряче філе і яйця нарізаємо на дрібні кубики, але занадто дрібнити не треба. Беремо кукурудзу, з якою зливаємо всю непотрібну рідину. Сир натираємо на дрібній тертці. Всі продукти змішуємо в одній ємності і ретельно перемішуємо з майонезом.

З отриманої маси робимо мишок невеликих розмірів і викладаємо їх на плоскій тарілці. Кожну мишку прикрашаємо усіма інгредієнтами для декору в залежності від вашої фантазії.

Джерело: Радіо Трек