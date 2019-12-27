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Забудьте про дешевий одяг: в Україні хочуть заборонити продавати секонд-хенд

15:00  Экономическая  Украина

 

Кабмін позбавить українців дешевого та стильного одягу. Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення на територію України старих речей в якості гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

 

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"Ми розробили зміни в нормативно-правові акти щодо заборони введення на митну територію України в якості гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення, який направляється ЗСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичним закладам", - повідомив журналістам Коваль у четвер, 26 грудня.

 

На його думку, зараз українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його в магазинах.

 

"Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", - підсумував Коваль.

 

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