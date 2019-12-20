5-гривнева монета уже в обігу

20 грудня Нацбанк ввів в обід 5-гривневу монету. На ній зображений Богдан Хмельницький. Розраховуватись можна як банкнотами, так і монетами. Паперові гроші з обіду виводити не будуть, їх просто припиняють друкувати.

В Нацбанку розраховують заощадити близько 1 млрд. гривень за рахунок заміни банкнот на монети. Кажуть, тривалість життя монет є значно вищою - монети перебувають в обігу близько 20 років, а банкноти маленького номіналу близько року.

Щороку Нацбанк вилучає через фізичне зношення близько 800 млн. штук банкнот усіх номіналів, майже половина (понад 40%) саме банкноти низьких номіналів від 1 до 10 гривень.

Нагадаємо, як ми уже повідомляли уже є розроблена і 10 гривнева монета. Однак дати введення в обіг поки немає.