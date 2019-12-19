Новорічний подарунок курцям: з 1 січня різко подорожчають цигарки

Ціни на цигарки стартуватимуть від 45 гривень і вище. Подорожчає і IQOS. Зростання вартості планове, відповідний закон прийняли ще у 2017 році.

В Україні з 1 січня 2020 року сильно подорожчають сигарети, в тому числі піднімуться ціни на табаконагріваючі пристрої типу IQOS.

Подорожчання буде плановим, так як ще в 2017 році був прийнятий закон про поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таке плавне подорожчання відбуватиметься до 2025 року.

З 1 січня ціни на сигарети виростуть приблизно на 20% і в середньому пачка коштуватиме від 45 гривень. Підвищаться також ціни на стіки, що призведе до подорожчання табаконагріваючих пристроїв.

Кілограм тютюну на даний момент стоїть 949 гривень, з 1 січня ця сума зросте до 1139 гривень. Для електронних сигарет і систем нагріву тютюну створено окремий код товару і акциз на них складе з 1 січня 1213 гривень. Середня ціна однієї пачки цигарок з 2020 року складе 45 гривень, на стіки – 63 гривні.