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Шахтарі отримають зарплату, - Міненерго

11:00  Экономическая  Украина

 

Уряд знайшов кошти на зарплату шахтарям. 18 грудня на засіданні Кабміну прийнято два рішення, які дозволять виділити 322 млн грн для виплати компенсації заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств. Про це повідомили в Міненерго.

 

 

Уряд підтримав проект розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та захисту довкілля на 2019 рік» та проєкт постанови КМУ «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 393».

 

Джерелом надходжень цих коштів для виплат став перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань у межах загального обсягу  бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік.

 

Це дозволить стабілізувати соціальний стан у шахтарських колективах та погасити перед ними заборгованості.

 

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