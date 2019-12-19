У Києві відкрився перший ресторан, який готує їжу лише на замовлення клієнтів додому

«Dark kitchen» або ж «темна кухня» - так називають подібні ресторани у світі. В них немає посадкових місць і офіціантів. Їжу можна замовити через смартфон і її привезе кур’єр.

Київський dark kitchen із назкою «Кухня» працює з 25 листопада в районі Бессарабки.

У меню ресторану – страви української кухні, салати і піца.

Замовити їжу можна за допомогою Android або iOS додатки сервісу доставки їжі Raketa.

Власне доставка здійснюється кур’єрами в радіусі 2 км. Заявлений час доставки – до 30 хвилин.

Сервіс Raketa не має мінімальних обмежень щодо вартості замовлення, а сама доставка безкоштовна для клієнта.

Тому замовлення з «Кухні» доправлять менше, ніж за півгодини, за вартістю, вказаною в меню.