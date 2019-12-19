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Четверг, 19 декабря 2019

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У Києві відкрився перший ресторан, який готує їжу лише на замовлення клієнтів додому

08:00  Экономическая  Украина

 

«Dark kitchen» або ж «темна кухня» - так називають подібні ресторани у світі. В них немає посадкових місць і офіціантів. Їжу можна замовити через смартфон і її привезе кур’єр.

 

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Київський dark kitchen із назкою «Кухня» працює з 25 листопада в районі Бессарабки.

 

У меню ресторану – страви української кухні, салати і піца.

 

Замовити їжу можна за допомогою Android або iOS додатки сервісу доставки їжі Raketa.

 

Власне доставка здійснюється кур’єрами в радіусі 2 км. Заявлений час доставки – до 30 хвилин.

 

Сервіс Raketa не має мінімальних обмежень щодо вартості замовлення, а сама доставка безкоштовна для клієнта.

 

Тому замовлення з «Кухні» доправлять менше, ніж за півгодини, за вартістю, вказаною в меню.

 

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