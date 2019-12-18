За 10 євро з Кракова в Херсон - європейський лоукостер Ryanair почав польоти в херсонський аеропорт

Найбільший європейський лоукостер почав літати до Херсона. 17 грудня Ryanair виконав перший в історії рейс в Херсон та доставив пасажирів з Кракова. Перельоти по цьому маршруту будуть двічі в тиждень.

Польоти по цьому маршруту виконуватимуться двічі на тиждень по вівторках і суботах. Авіаквитки продаються за ціною від 10 євро в одну сторону з урахуванням усіх податків та перевезення невеликої ручній поклажі, повідомляє avianews.com

З 15 січня 2020 року Ryanair відкриє другий рейс в Херсон - з Катовіце . Він буде виконуватися два рази на тиждень по середах і неділях. Ціна квитків також починається від 10 євро в одну сторону.

Фактичним оператором на обох маршрутах з Херсона до Польщі буде дочірній лоу-кост Ryanair в Польщі Buzz, який раніше назвався Ryanair Sun.

З 30 березня 2020 року в Херсон також зайде дочка Ryanair з Австрії - Laudamotion, яка відкриє рейси з Відня. Вони будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях.

Як повідомлялося, Херсон став п'ятим за рахунком містом України , куди почав польоти ірландський бюджетник. Лоу-кост також представлений в Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Спочатку Ryanair виконував рейси тільки з Києва (міжнародний аеропорт "Бориспіль") і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала виконувати рейси з Харкова і Одеси.