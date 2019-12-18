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Уряд відмінив субсидування втрат в електромережах

16 декабря, 10:00  Экономическая  Украина

 

Постановою Кабміну скасовано субсидування втрат в електричних мережах. В Міненерго вважають, це повинно стимулювати модернізацію мереж.

 

Міненерго, субсидіювання втрат у електромережах, кабмін, уряд.

 

«Міненерго зробило перший крок на зустріч бізнесу для стабілізації ситуації на ринку енергетики та відмінило  субсидування втрат в електричних мережах», - йдеться в повідомленні Міненерго.

 

 

 

Відповідну постанову «Про внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» прийнято 9 грудня на засіданні Уряду.

 

 

 

«Субсидування втрат електроенергії в мережах призвело до того, що фактично на ринку відсутні стимули до модернізації мереж і, відповідно, зменшення втрат. Відміна субсидування призведе до зменшення витрат ДП “Гарантований покупець”, а відповідно - до отримання більше коштів для компенсації різниці в тарифі для населення  та  буде стимулювати зменшення втрат у електричних мережах», - повідомляє Міненерго.

 

 

 

В Міністерстві вважають, що дана ініціатива має найбільший позитивний фінансовий ефект на ДП «Гарантований Покупець» та є ключовим елементом стабілізації ринку відновлювальної енергетики на 2020 рік.

 

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