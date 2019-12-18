В МВФ ще не вирішили, коли прийматимуть рішення про кредит Україні

МВФ ще не знає дати, коли розглядатимуть українське питання. Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс. За його словами, наразі Україна та МВФ досягли лише попередньої згоди про основні параметри програми, а для її затвердження український уряд повинен виконати певні «попередні умови».

12 грудня голова Національного банку України Яків Смолій повідомив, про які саме «попередні умови» йдеться, повідомляє Радіо Свобода.



«Залишилися незначні технічні моменти, практично. В першу чергу — закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають у стадії ліквідації у Фонді гарантування… Друге — це створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби і також питання, яке дуже плідно обговорювалося це обіг земель сільськогосподарського призначення», — повідомив Смолій.

Крім цього голова НБУ додав, що не очікує, що рада директорів МВФ затвердить нову кредитну програму з Україною до кінця 2019 року. Рішення ухвалять протягом першого кварталу 2020 року.

7 грудня Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про початок нової програми співпраці. Зокрема, домовленість передбачає підписання так званої Staff Level Agreement — попередня згода, яка означає намір МВФ укласти кредитну програму з Україною. Загальна сума фінансування має скласти близько 5,5 мільярда доларів на 3 роки.

Зазначимо, що наразі програма з МВФ ще не дії. Її має затвердити Рада директорів фонду. Лише після цього стануть відомі деталі про зобов’язання України в межах програми. Також лише після схвалення програми Україна зможе отримати перший транш.

Раніше повідомлялося, що Україна не встигне отримати перший транш в межах нової кредитної програми МВФ до кінця 2019 року.