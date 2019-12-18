Наркотики відправляли поштою: на Харківщині викрили наркоторговців, у яких була майже тонна наркотичної речовини

Жителі міста Краснограда – 38-річний чоловік та його 38-річна дружина налагодили виробництво наркотичних речових у величезних масштабах. Під час обшуків у них виявили майже тонну наркотичної суміші. На чорному ринку вона коштує близько мільйона грн.

Жителі міста Краснограда – 38-річний чоловік та його 38-річна дружина налагодили виробництво наркотичних речових у величезних масштабах. Під час обшуків у них виявили майже тонну наркотичної суміші. На чорному ринку вона коштує близько мільйона грн.

У зловмисників виявлено 50 мішків із сумішшю макового насіння та макової соломи, 79 пляшок розчинника, ваги, полімерні пакети та інші речові докази.

Спецоперація по припиненню злочинної діяльності осіб, які майже півтора роки займалися розповсюдженням наркотичних засобів, була проведена спільними зусиллями співробітників сектору з виявлення правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозлочинності, слідчими СУ ГУНП в Харківській області та поліцейськими Красноградського району під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Слідчі дії та оперативні заходи здійснювалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що кримінальним бізнесом займалося подружжя з Красноградщини. Зловмисники налагодили збут наркотичних засобів із особливим розмахом. Поліцейські Харківщини документували протиправну діяльність наркозбувачів протягом 2018-2019 років. Жителі міста Краснограда – 38-річний чоловік та його 38-річна дружина, розфасовували наркотики та збували наркозалежним особам за допомогою поштових відправлень по всій території України.

Під час проведення 5 санкціонованих обшуків за місцем мешкання подружжя у приватному домоволодінні поліцейські вилучили 50 мішків із сумішшю макового насіння та макової соломи вагою приблизно 800 кг, розчинник в кількості 79 пляшок вагою 52 кг, промислові ваги, полімерні пакети, кілька десятків сим-карт мобільних операторів, банківські картки, паперові накладні за 2019 рік із зазначенням клієнтури та цифрові носії інформації. Приблизна вартість вилучених наркотиків на «чорному» ринку становить близько 500 000 гривень. Чітку вагу вмісту макової соломи буде встановлено після проведення експертного дослідження.

Наразі вирішується питання щодо затримання вказаних осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення їм про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує до 10 років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.