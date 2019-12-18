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Компанія з Об’єднанних Арабських Еміратів будуватиме сонячну електростанцію на Івано-Франківщині

12 декабря, 13:00  Экономическая  Украина

 

В урочищі Гора Рожнятівського району на Івано-Франківщині планують збудувати потужну сонячну електростанцію.

 

сонячна електростанція, ОАЄ, Івано-Франківщина, Некст Солар, Мартін Гауптс, урочище Гора, село Сваричеве, Рожнятівський район.

 

Потужна сонячна електростанція може з’явитися невдовзі. Інвестор уже отримав земельні ділянки під будівництво. Про це повідомляє Побудовано.

 

ТОВ «Некст Солар» отримало дозвіл на будівництво сонячної електростанції в урочищі «Гора» в с. Сваричеві Рожнятівського району.

 

За даними ЄДРПОУ, засновником ТОВ «Некст Солар» є компанія «Фейнз Енерджі Діемсісі», офіс якої розташований у м.Дубай (ОАЕ). Кінцевим бенефіціаром вказаний громадянин Німеччини Мартін Гауптс.

 

У травні 2018 року жителі Сваричева на громадських слуханнях підтримали затвердження детального плану для будівництва сонячної електростанції.

 

 

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