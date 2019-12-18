Виконавча служба в Херсоні «кришувала» рейдерські захоплення квартир

У Херсоні квартири в недобудованому будинку продавали за вартістю 10% реальної. Кришували рейдерську схему посадовці виконавчої служби.

У Херсоні СБУ викрила посадовців державної виконавчої служби на сприянні рейдерському захопленню недобудованого багатоквартирного будинку

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники ДВС незаконно здійснили опис та арешт корпоративних прав комерційної структури. Товариство зводило багатоквартирний будинок, який перебував у процесі будівництва для здачі в експлуатацію. Під штучним приводом посадовці занизили експертну оцінку об’єкту та передали на реалізацію до держпідприємства «Сетам».

Співробітники СБ України задокументували, що чиновники в інтересах фірм наближених до кримінальних кіл регіону організували відчуження нерухомості за вартістю приблизно у 10% реальної вартості недобудови. Через дії зловмисників могли постраждати інтереси громадян, які інвестували у будівництво житла. За матеріалами спецслужби, відповідні установили ініціювали процес повернення корпоративних прав законному власнику.

Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, здійснено оголошення про підозру у вчиненні злочину Начальнику Олешківського районного відділу та старшому державному виконавцю Корабельного районного відділу ДВС Херсонщини.

Триває досудове слідство.