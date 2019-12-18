З Одеси літатиме 2 лоукостери в Грузію та на Кіпр

З травня 2020 року з Одеси можна буде вилетіти лоукостами в популярні курортні міста Грузії та Кіпру.

Авіаперевізник SkyUp, який недавно відкрив нові рейси до Парижу, заявив про плани запустити два нових рейси з Одеси. Літаки лоукостера літатимуть з травня 2020 року в популярні у туристів міста – до Ларнаки (Кіпр) і Батумі (Грузія).

Ціни на рейс Одеса – Ларнака в один кінець без багажу стартують від 1768 грн, Ларнака – Одеса – від 1842 грн.

Рейси виконуватимуться з 29 травня по 6 жовтня 2020 року по вівторках і п'ятницях.

Ціни на рейс Одеса – Батумі починаються від 1649 грн, Батумі – Одеса – від 1559 грн.

Рейси виконуватимуться з 29 травня по 5 жовтня 2020 року понеділках і п'ятницях.