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З Одеси літатиме 2 лоукостери в Грузію та на Кіпр

10 декабря, 17:31  Экономическая  Украина

 

З травня 2020 року з Одеси можна буде вилетіти лоукостами в популярні курортні міста Грузії та Кіпру.

 

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Авіаперевізник SkyUp, який недавно відкрив нові рейси до Парижу, заявив про плани запустити два нових рейси з Одеси. Літаки лоукостера літатимуть з травня 2020 року в популярні у туристів міста – до Ларнаки (Кіпр) і Батумі (Грузія).

 

Ціни на рейс Одеса – Ларнака в один кінець без багажу стартують від 1768 грн, Ларнака – Одеса – від 1842 грн.

 

Рейси виконуватимуться з 29 травня по 6 жовтня 2020 року по вівторках і п'ятницях.

 

 

Ціни на рейс Одеса – Батумі починаються від 1649 грн, Батумі – Одеса – від 1559 грн.

 

Рейси виконуватимуться з 29 травня по 5 жовтня 2020 року понеділках і п'ятницях.

 

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