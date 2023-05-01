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Україна має виробляти далекобійні ракети та безпілотники, щоб війна не затягнутися надовго, - Загородній

22 апреля, 09:00  Политическая  Украина

 

Німеччина змінила свою позицію стосовно можливості завдавати удари по території Росії – це виключно заслуга ЗСУ та українського народу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив думку про те, що просування сторони, яка напала, на ворожу територію є абсолютно нормальним процесом. Оскільки це робиться для перерізання шляхів постачання ворога.

 

Україна, далекобійні ракети, безпілотники, війна, Німеччина, заява, позиція, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Тарас Загородній, політолог.

 

Про це 24 Каналу розповів Тарас Загородній – політолог. За його словами, Україні все ж потрібно починати самостійно виробляти озброєння, яке б діставало до російських земель.

 

Як би ми не опиралися б, нічого б не робили, то ніхто б не допомагав,

– переконаний він.

 

На його думку, Україна зламала всі сценарії очікування Німеччини, яка була впевнена, що війна закінчиться за тиждень поразкою України. Проте, наразі країна активно допомагає українцям.

 

"Це більше вимушений крок Німеччини, тому що є кола, які готові все ж таки, щоб закінчилося все так, як їм подобається", – додав політолог.

 

 

 

Загородній наголосив, що у заявах західних лідерів щодо можливості завдати удар по Росії є один нюанс.

 

 

 

Україні треба розраховувати на власні сили

Політолог зауважив, що Захід готовий надавати озброєння для того, щоб воювати на території України, включаючи Крим.

 

"Вони зрозуміли, що за Крим нічого не буде після 9 серпня минулого року, коли був перший удар по Криму", – пояснив він.

 

Тарас Загородній зосередив увагу на тому, що щодо застосування західної зброї по території ворога є багато обмежень. Втім, немає ніяких утисків щодо використання або української зброї, або озброєння українського виробництва.

 

Америка не буде стримувати розвиток далекобійних систем в Україні. У перекладі із дипломатичної це означає одне: "Штампуйте власну зброю, бийте про території Росії, ми нічого не матимемо проти цього",

– розказав він.

 

 

 

За його словами, якщо Україна не почне виробляти далекобійні ракети та безпілотники, ця війна може затягнутися надовго.

 

"Уряд повинен сконцентрувати увесь ресурс для виробництва ракет на 200, 1000, 2000 кілометрів, бо такого типу озброєння нам, скоріше за все, не передадуть", – переконаний політолог.

 

На його думку, якщо Захід продовжить передавати Україні не далекобійне озброєння, то це свідчитиме про їхню чітку позицію щодо несхвалення ударів по території Росії.

 

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