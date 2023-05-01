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Експерт назвав 3 причини, які вплинули на активізацію дій СБУ щодо УПЦ МП

03 апреля, 10:00  Политическая  Украина

 

Не виключено, що росіяни можуть влаштувати провокації біля Києво-Печерської лаври. Про це заявив український політолог Микола Давидюк.

 

СБУ, УПЦ МП, політолог, Микола Давидюк, митрополит Павло, Паша Мерседес, Києво-печерська лавра, суд, арешт, московські попи

 

Також він пояснив в коментарі 24 каналу, чому СБУ саме зараз "взялась" за священників УПЦ МП, зокрема скандального митрополита Павла.

 

1. Новий керівник СБУ Василь Малюк почав записувати розмови впливових ієрархів УПЦ МП і публікувати ці записи.

 

"Він – дійсно проукраїнський керівник СБУ, глибоко копає і не боїться розповсюджувати цю інформацію", – каже Давидюк.

 

2. Ослабли так звані "православні олігархи" в Україні – Медведчук та Новинський.

"Вони мали великий медіавплив, багато грошей, але не змогли виконати свою місію – блокування навіть думок про те, що Києво-Печерська лавра може бути деокупована, що православна церква може бути українською і що Україна може стати одним з центрів православ'я", – зазначив політолог

 

3. Війна в Україні змінила погляди народу щодо УПЦ МП і велика частина вірян перейшли до ПЦУ.

 

"Є певна кількість людей, яка підтримує цю церкву. Це їхнє право. Україна нікого не звинувачує і не переслідує. Все відбувається дуже толерантно та м'яко. В чомусь навіть ліберально. У Паші "Мерседесу" ніхто годинник Patek Philippe не подряпав, капці за 700 євро ніхто не забруднив і до його шарфика LOUIS VUITTON не доторкнулись", – сказав експерт.

 

Також Давидюк не виключає, що росіяни можуть влаштувати провокації біля Києво-Печерської лаври, від яких постраждають перш за все віряни і просте духовенство УПЦ МП.

 

"Росіяни будуть готувати провокації. Вони готові самі своїх різати і стріляти, а потім виходити і говорити: "дивіться, що Україна робить з нашими священниками". До цього треба бути готовим", – вважає політолог.

 

Нагадаємо, що Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

 

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

 

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