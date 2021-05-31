Восени уряд відправлять у відставку: політолог назвав причини

Призначення нових трьох міністрів посилить вплив Банкової на уряд. Восени Кабінет міністрів звинуватять у суттєвому погіршенні ситуації в Україні та відправлять у відставку. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович.

На думку експерта, Максима Степанова відправили у відставку з посади глави Мінохорони здоров’я через величезне незадоволення його діями з боку громадянського суспільства і політичних сил, зокрема, фракцій парламентської монобільшості. Головними прорахунками екс-очільника МОЗ, аналітик назвав провал закупівлі вакцин і кампанії з вакцинації, пише UA.News.

Крім того, ще однією причиною відставки політолог назвав той факт, що Степанов почав грати у власну політичну гру і робити відверто політичні заяви.

«Останнім часом було видно, що він займається вже не стільки питаннями міністерства, скільки планує в майбутньому власну політичну кар’єру. До того ж, за останні 1,5 місяці Степанов позиціонував себе єдиною людиною в країні, яка бореться з коронавірусом, закупає вакцину, а президент Зеленський наче нічого не робить. Офіс президента це обурило, там більш принципово почали займатися цими питаннями і все закінчилося рішенням про відставку», - пояснює політолог.

Аналізуючи причини відставки міністрів економіки та інфраструктури, Ігор Рейтерович зазначив, що «тут ситуація простіша».

«Ігор Петрашко на своїй посаді особливо нічим не прославився, а до Владислава Криклія були питання щодо діяльності «Укрзалізниці». На думку експерта, головна причина зміни цих двох міністрів, пов’язана з бажанням Банкової бачити на цих посадах більш підконтрольних людей і прагненням встановити контроль над двома вкрай важливими галузями – фінансовими потоками таінфраструктурою/будівництвом», - каже Рейтерович.

«Призначення Олександра Кубракова міністром інфраструктури, перетворить відомство на «Міністерство великого будівництва». Тобто, через нього будуть проходити усі грошові потоки під пильним оком Офісу президента. Імовірне призначення Олексія Любченка міністром економіки – віце-прем’єр-міністром, дозволить Банковій встановити контроль над різноманітними «скрутками» в країні, про які неодноразово говорили Тимчасова слідча комісія ВР, екс-міністр фінансів Ігор Уманський та журналістські розслідування. Тут дуже проста дилема – або все це береться під контроль, викривається і ліквідовується, або це береться під контроль з метою заробляння грошей і для того, щоб всі ці схеми приватизувати і використовувати на власну користь. Призначення нових трьох міністрів посилює вплив Офісу президента на Кабмін. І вже ледь не половина уряду – це люди, які напряму афільовані з Офісом президента і напряму отримують звідтам прямі вказівки. Причому навіть в обхід прем’єр-міністра», - аналізує Рейтерович.

Ігор Рейтерович не виключив суттєві зміни у роботі трьох міністерств через свіжі кадрові призначення. Експерт переконаний, що Віктор Ляшко на своїй посаді повинен найближчим часом вирішити два ключових питання.

Перше – це нормалізувати співпрацю міністерства з державним підприємством «Медичні закупівлі» і Національною службою здоров’я України, з якими виникали проблеми за попереднього міністра. На думку аналітика, головним завданням нового міністра має стати вирішення проблем постачання ліків, оплати медичних працівників і медичних установ. Для цього, переконаний експерт, Ляшко повинен сісти з цими відомствами за один стіл, закрити всі контракти і домовитися «не заважати одне одному, працювати в контексті реформ, які почала ще Уляна Супрун, і які тривають донині, навіть попри заяви Максима Степанова про те, що цих реформ там немає».

І другим головним завданням Віктора Ляшка на посаді міністра охорони здоров’я, політолог назвав прорив у кампанії з вакцинації в найближчі місяць-півтора.

«Якщо новий глава МОЗ впорається з цими двома ключовими завданнями, у системі охорони здоров’я цілком можуть відбутися реальні зміни на краще. Екс-міністр Максим Степанов багато проблем просто ігнорував. Він обирав кілька виграшних з медійної точки зору проблем, і максимально їх «прокачував», а всі інші або відкладав, або ігнорував. Це при тому, що вони не зникали, а лише накопичувалися. Тож зараз Віктору Ляшку доведеться займатися рутинною роботою і з усім цим розбиратися. З іншого боку, мінімум у перші кілька місяців, новий очільник МОЗ матиме гарантовану підтримку Офісу президента і фракції «Слуга народу», які більш прискіпливо контролюватимуть його діяльність, ніж його попередника. Ляшко повинен буде продемонструвати відповідний результат, який йому, скоріш за все, озвучили перед обранням», - пояснює експерт.

Загалом, експерт вважає досить високою імовірність відставки Кабінету міністрів у повному складі восени – максимум до кінця цього року. На думку аналітика, зміна уряду буде обумовлена двома факторами.

«По-перше, ситуація в економіці та загалом у державній системі, особливо не покращується і об’єктивних перспектив для її покращення поки що немає. Тож ближче до кінця року в Україні накопичиться ще більше проблем і негативу та виникне потреба перекласти відповідальність за все це на когось. І по-друге, Верховній Раді набагато вигідніше буде змінити Кабінет міністрів, ніж погодитися на дострокові парламентські вибори. В цьому контексті фракції монобільшості й опозиції можуть зайняти солідарну позицію і чинний уряд «знесуть», звинувативши у всіх провалах та невдачах», - продовжує Ігор Рейтерович.

Наступним етапом, зазначив Ігор Рейтерович, стане пошук достатньої кількості голосів для призначення нового Кабміну та узгодження кандидатури нового прем’єр-міністра.

«Наскільки мені відомо, в Офісі президента є «шорт-лист», його достатньо активно обговорюють. Однак поки що зміну уряду вирішили відтермінувати ближче до осені, адже літо – це досить спокійний сезон. Наразі команда Зеленського обмежиться зміною трьох міністрів, певною «стряскою» і подивиться, як працюватиме Кабмін у нових умовах та які результати за літо він принесе», - підсумував політолог