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Якщо Ляшко буде самостійним, шанси в системі охорони здоров’я є, - політолог

20 мая, 15:00  Политическая  Украина

Віктор Ляшко «належить» до неформальної команди колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. До неї ж належить і нинішнє керівництво Нацслужби здоров'я. І саме ця служба, а не міністерство розподіляє бюджетні гроші між лікарнями та лікарями, зазначає аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.

Віктор Ляшко «належить» до неформальної команди колишньої в.о. міністра охорони здоровя Уляни Супрун. До неї ж належить і нинішнє керівництво Нацслужби здоровя. І саме ця служба, а не міністерство розподіляє бюджетні гроші між лікарнями та лікарями, зазна

"Зараз Нацслужба в технічному дефолті, пішли затримки з зарплатою лікарям. Якщо Ляшко залишить нинішнє керівництво Нацслужби здоров'я на посадах (там зараз керує Віленський в статусі в.о., і пройшов конкурс на нове керівництво), то нічого хорошого країну в плані медицини не чекає. Тому що на повну запрацює тіньова смичка між Міністерством охорони здоров'я, яке всім керує, Насцслужбою здоров'я, яка оперує грошима, і парламентським комітетом на чолі з Радуцьким, який це все контролює і прикриває", — вважає Олександр Кочетков, пише Comments.ua.

 

На думку експерта, нам будуть малювати красиві графіки, розповідати нездійсненні плани вакцинації, а для різноманітності — вигадувати страшилки, на кшталт заборони на прогулянки в парках. 

 

"Все це під шерех бюджету, що буде розпилюватися, — прогнозує Олександр Кочетков. — Якщо ж Ляшко спробує не обслуговувати транснаціоналів, а стати самостійним, то шанси в української системи охорони здоров'я мінімальні, але є. Маркер — ситуація з керівництвом Нацслужби здоров'я".

 

 

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