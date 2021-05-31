Продати земельні ділянки можна буде через е-аукціони

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 18 травня, ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Рішення підтримало 272 народних депутати, передає УНН.

Всього до проекту закону було подано 776 пропозицій та поправок. За результатами розгляду профільний комітет рекомендував врахувати — 160 пропозицій (з них врахувати — 86, врахувати частково — 28, врахувати редакційно — 46), ще 616 пропозицій — відхилити.

Документ, зокрема, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

На думку авторів, ухвалення закону дасть змогу оптимізувати законодавство з питань продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, удосконалити механізми та процедури продажу та передачі в користування відповідних земельних ділянок, прискорити вказані процеси, підвищити економічну ефективність проведення аукціонів на продаж та передачу в користування земельних ділянок та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів.