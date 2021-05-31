У НАТО закликали Україну продовжувати реформи в оборонному секторі

Про це у Брюсселі заявив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч під час прес-конференції, пише УНІАН.

Зокрема, Піч поінформував про засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу, у якому також узяв участь головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Росія продовжує демонструвати стійку тенденцію дестабілізаційної поведінки, включно з її порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії", - заявив Піч.

За його словами, Військовий комітет НАТО під час розмови з Хомчаком обговорив ситуацію в Україні та біля неї, а також реформу ЗСУ і оборонного сектору.

"Начальники генеральних штабів Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю у Чорному морі та навколо нього", - сказав Піч.

"Військовий комітет заохотив Україну продовжувати втілювати головні реформи, зміцнювати безпеку і розвиток для усіх українців", - наголосив голова Військового комітету НАТО.