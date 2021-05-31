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У НАТО закликали Україну продовжувати реформи в оборонному секторі

19 мая, 11:00  Политическая  Украина

Начальники генеральних штабів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі.

Начальники генеральних штабів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі.

Про це у Брюсселі заявив голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч під час прес-конференціїпише УНІАН.

 

Зокрема, Піч поінформував про засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу, у якому також узяв участь головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

 

"Росія продовжує демонструвати стійку тенденцію дестабілізаційної поведінки, включно з її порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії", - заявив Піч.

 

За його словами, Військовий комітет НАТО під час розмови з Хомчаком обговорив ситуацію в Україні та біля неї, а також реформу ЗСУ і оборонного сектору. 

 

"Начальники генеральних штабів Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю у Чорному морі та навколо нього", - сказав Піч.

 

"Військовий комітет заохотив Україну продовжувати втілювати головні реформи, зміцнювати безпеку і розвиток для усіх українців", - наголосив голова Військового комітету НАТО.

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