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Кадри вирішують все: політолог про кадрові зміни в Кабміні

18 мая, 15:00  Политическая  Украина

Політолог Ігор Рейтерович у своєму блозі прокоментував кадрові перестановки в Кабміні.

Політолог Ігор Рейтерович у своєму блозі прокоментував кадрові перестановки в Кабміні.

«Головна тема тижня, безумовно, кадрові перестановки в Кабміні. І якщо з главою МОЗ все більш-менш зрозуміло (по-перше, треба ж на кого-то списати повний провал з вакцинацією, по-друге, Степанов загрався в політику і "зловив зірку", розповідаючи на ефірах, що тільки він бореться з коронавірусом, геть ігноруючи "заслуги" президента), то з двома іншими міністерствами дещо інша ситуація. Дуже і дуже цікава. 

 

Як відомо, два міністри - інфраструктури та економіки - йдуть за "власним бажанням". Зрозуміло, що бажання у них це народилося не просто так, а з ініціативи Офісу президента. Керівництву якого вкрай важливо поставити на ці посади своїх людей і таким чином остаточно замкнути всі "схеми" на собі. Судіть самі: міністерство економіки (і Любченко, який прийде туди з податкової) - це "скручування", а міністерство інфраструктури (де буде Кубрак з "Укравтодору") - це "Велике будівництво", картельну змову і тендерна корупція. І про "скручування", і про картельну мафію неодноразово говорили: 

 

а) двічі міністр фінансів Ігор Уманський (який і розповів про ці схеми); 

 

б) тимчасова слідча комісія Верховної Ради (яка підтвердила інформацію Уманського по "скрутки" і знайшла нові порушення в сфері відшкодування ПДВ); 

 

в) журналісти (маса розслідувань з доказами, бери і використовуй, можна відразу в судах). 

 

Ну а влада відреагувала на все це "оригінально" - замість того, щоб прикрити цю "лавочку", вирішила її очолити і взяти під особистий контроль. Янукович, мабуть, в Ростові місця собі не знаходить - невже так можна було? Виявляється, можна. Вже що-що, а на вигадки "нові обличчя" виявилися вельми мастаки. Правда, рано чи пізно це все закінчиться. Причому погано. Янукович може підтвердити, якщо що»

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