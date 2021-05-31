Нові міністри кращими не будуть, - політолог

Банкова починає забирати частину впливу в олігархів, тому у відставку відправляють трьох міністрів. Але посад мав би позбутися весь Кабмін разом із прем'єром Денисом Шмигалем. Про це розповідає політолог Віталій Бала.

"Команда Зеленського виводить з певних галузей впливу фінансово-промислові групи, які уособлюються олігархами. Не знаю, чи в курсі Зеленський, чи має він якийсь особистий інтерес у цьому. Його команда забирає з посад людей, які так чи інакше були асоційовані з групами. Деякі ще залишилися, але процес почався. Іде зміна людей, які мають вплив. Банкова починає забирати частину впливу в олігархів", - говорить політолог, передає Gazeta.ua.

Причини звільнення трьох міністрів різняться, каже експерт.

"Чому звільняють міністрів економіки й інфраструктури – це питання достатньо умовне. Петрашко і Криклій написали заяви про відставку. А мали б відзвітувати у Верховній Раді, щоб усі почули причину звільнення. Коли пишуть заяву про відставку, то мова йде про зовсім інше. Тут мова йде про певні інтереси зацікавлених осіб.

З міністром охорони здоров'я все зрозуміло. Щодо боротьби з коронавірусом - усе провалили, починаючи з масок і закінчуючи вакцинацією. Звалять усе на одну людину. хоча і він має нести відповідальність. За великим рахунком, якщо говорити про боротьбу з коронавірусом, то весь Кабмін мав би піти у відставку.

Називають прізвища Юрченка на місце Петрашка, очільника Укравтодору Кубракова на місце Криклія. На місце Степанова – головного санітарного лікаря Ляшка. Вони кращими не будуть. Тут мова йде про інтереси. У Міністерстві інфраструктури крутяться величезні гроші. Як і в Міністерстві здоров'я, якому виділяють багато на боротьбу з коронавірусом. Міністерству економіки і торгівлі приєднали агропромисловий комплекс. Це непрості міністерства, там завжди було дуже багато різних інтересів. Було рішення президента про боротьбу з олігархами, тепер маємо перші дії.

Це ще можна пов'язати з візитом держсекретаря США Блінкена. Це такий сигнал, що ми ніби з чимось боремося. Але якщо названі прізвища будуть призначені, це буде імітація боротьби з корупцією і впливами", - говорить Бала.