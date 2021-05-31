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Шлях у перемовинах із Росією колись може виявитись успішним, - посол

17 мая, 13:00  Политическая  Украина

Контроль над кордоном із Російською Федерацією – головний для України пункт виконання Мінських домовленостей. «Це є проблема, і вона – одна з найбільших». 

Контроль над кордоном із Російською Федерацією – головний для України пункт виконання Мінських домовленостей. «Це є проблема, і вона – одна з найбільших».

Про це розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузенпередає Главком.

 

Разом із тим, із документів, які просочилися в російські ЗМІ, випливає, що спочатку Україна має ухвалити закон про амністію бойовиків, відкоригувати закон про особливості нині окупованих територій і проведення виборів. І все це без контролю за кордоном.

 

«Міжнародні перемовини – це дуже непроста річ. Це часто репетиція перед домовленостями, потім ще одна репетиція, ще одна і так далі. Врешті-решт хтось втомлюється, зважує ризики, розуміє невідворотність прийнятих рішень – і сторони доходять до якихось результатів», – зазначила дипломат.

 

За словами Анки Фельдгузен, шлях «довгої облоги» у перемовинах із Росією колись може виявитись успішним. У будь-якому разі, такий канал комунікації, як переговори, є дуже важливим. 

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