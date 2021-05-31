Ми на початку дуже довгого серіалу: політолог про підозру Медведчуку

Генпрокурорка підписала підозри у державній зраді нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Однак політолог Ігор Рейтерович вважає, що наразі ми на початку дуже довгого серіалу, який буде складатись з двох центральних ліній: юридичних прив’язок до Козака та інформаційної кампанії щодо Медведчука.

«Це одне з найважливіших питань. Навіть процедурно – наступний тиждень є пленарним і вручити підозру було б набагато простіше, оскільки Медведчук був би у Верховній Раді. Виникають певні сумніви, чому це відбулось саме цими днями. Якщо ми дивимось глобально на всю цю історію, то логіка певна присутня – пройшло 9 травня, потрібно було якось продовжувати історію з Медведчуком. Її підігрівали записами, які оприлюднювали, якимись заявами з боку представників влади. Слід було очікувати, що рано чи пізно якась чергова підозра з’явиться. Ми побачили щонайменше 3 компоненти цієї підозри», - пояснив політолог, пише Громадське радіо.

За словами Рейтеровича, виходить дуже цікава історія: канали, які закриті, записані не на Медведчука, вони записані на Козака. Може статися так, що, коли ми розберемося детальніше в особливостях цієї справи (а зараз з’явиться більше фактів), виявиться, що якраз він є основним фігурантом.

«Юридично на нього все записано, а Медведчук виявиться людиною, яка, може, десь вела якісь переговори (до речі, їхню автентичність треба довести). У мене інше питання: «Чому прізвище Козака, тільки іншого, з російського боку, не називалось?» Хоча на записах він говорить саме з ним, з російським представником у тристоронній контактній групі», - зазначив він.

Політолог схиляється до думки, що ми на початку дуже довгого серіалу, який буде складатись з двох центральних ліній: юридичних прив’язок до Козака та інформаційної кампанії щодо Медведчука.

«Підозра Медведчуку з одного боку покаже боротьбу з «п’ятою колоною», проросійськими політиками. Це схоже на підняття ставок в контексті майбутніх переговорів з Росією і майбутніх переговорів між Росією та США. Я б не хотів так думати, сподіваюсь що Офіс генерального прокурора і СБУ серйозно підійшли до цієї справи й це дійсно не відволікання уваги. Наразі питань набагато більше ніж відповідей», - сказав експерт.

Рейтерович прогнозує, що це буде один із перших маркерів, як себе буде поводити Офіс генерального прокурора, чи не буде педалювати цю тему. У нас вже були випадки, коли вручали підозру, а потім людина перекваліфіковувалась з підозрюваного у свідка. Це можливий варіант.

«У Баканова не було вибору, йому потрібно було щось сказати. Якби ще і Медведчук виїхав з України, це виглядало б дуже дивно – вручати підозру людям, яких немає в Україні. Хоча я думаю, що Медведчук таки перебуває в Україні й навіть, за інформацією, був у будинку, де проводився в обшук. Можливо, Медведчук сам прийде отримувати підозру в супроводі своїх міньйонів з ОПЗЖ. Якщо ми це побачимо, то сумніви в тому, що це політичне шоу, яке планувалось, одразу відпадуть», - підкреслив Ігор Рейтерович.