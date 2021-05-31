Питання зустрічі президентів США і України — питання довгої «гри», - політолог

Візит Блінкена в Україну, який уособлює нову американську адміністрацію, був ознайомчим. Головною ж його метою була підготовка саміту Байден-Путін, впевнений політолог Олексій Якубін.

"З високою часткою ймовірності можна говорити, що зустріч президентів США і РФ відбудеться, так само як те, що там буде обговорюватися українське питання. Тепер цікаво, в якому форматі буде там представлена Україна", — розмірковує Олексій Якубін, передає Comments.ua.

Він звертає увагу, що українська сторона активно намагалася лобіювати нового посла США в Україні, спецпредставника з питань України. Намагалася дізнатися з приводу приїзду Байдена на День Незалежності України, до якого збираються презентувати Кримську платформу.

"Але з високою часткою ймовірності Байден не приїде. Думаю, питання зустрічі президентів США і України — питання довгої "гри", — ділиться Олексій Якубін. — Поки ж адміністрація Байдена намагається виробити формулу взаємин із Україною і РФ. Ми бачимо, що якщо є необхідність спілкуватися із Кремлем, Білий дім спершу зустрічається з представниками офіційного Києва. Так, перед дзвінком Байдена Путіну була зустріч Блінкена з головою нашого МЗС — Кулебою. А напередодні можливої зустрічі президентів США і РФ Блінкен спілкувався вже і з президентом України".