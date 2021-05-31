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Меркель назвала Україну важливим партнером у питаннях транзиту газу

06 мая, 15:00  Политическая  Украина

У питаннях постачання і транзиту газу Україна залишається важливим партнером Німеччини. Проєкт трубопроводу «Північний потік-2» залишається темою обговорення між трансатлантичними союзниками, щодо якого поки немає спільної оцінки.

 

У питаннях постачання і транзиту газу Україна залишається важливим партнером Німеччини. Проєкт трубопроводу «Північний потік-2» залишається темою обговорення між трансатлантичними союзниками, щодо якого поки немає спільної оцінки.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на конгресі «за орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство», повідомляє Главком.

 

«Щодо саме України у нас є спільна політика і що Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером», – сказала Меркель.

 

Канцлер зазначила, що зараз триває обмін з питань трансатлантичного партнерства і поки немає загальної оцінки по цій темі, як і по газопроводу «Північний потік – 2». Вона додала, що важливо і в майбутньому продовжувати обмін думками з цих проблем. 

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