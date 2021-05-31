Підписано декларацію про європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський, який побував з робочим візитом у Польщі, і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню декларацію про європейську перспективу України.

У тексті спільної декларації лідерів йдеться, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз, повідомляє Апостроф.

Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв і погодилися, що Республіка Польща буде підтримувати Україну на цьому шляху", - сказано в документі.