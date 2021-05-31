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Підписано декларацію про європейську перспективу України

05 мая, 15:00  Политическая  Украина

Президент України Володимир Зеленський, який побував з робочим візитом у Польщі, і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню декларацію про європейську перспективу України.

Президент України Володимир Зеленський, який побував з робочим візитом у Польщі, і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну двосторонню декларацію про європейську перспективу України.

У тексті спільної декларації лідерів йдеться, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про  Євросоюзповідомляє Апостроф.

 

Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв і погодилися, що Республіка Польща буде підтримувати Україну на цьому шляху", - сказано в документі.

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