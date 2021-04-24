КИЕВ
03:25 		Брюссель
02:25
Москва
04:25
Суббота, 24 апреля 2021

Новости

23 апреля, 17:00  Социальная  Украина
1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу: Україна встановила рекорд
23 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
Лише діалог влади з бізнесом дозволить відбудувати економіку країни, - експерт
23 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Путін не сприймає Україну як субєкт для переговорів, - політолог
23 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
До кінця року понад 1 млн українців вперше отримають оптичний інтернет
23 апреля, 09:00  Социальная  Украина
На Великдень не планується додаткових карантинних обмежень, - Степанов
22 апреля, 17:00  Политическая  Украина
Рейтинг SOCIS: які партії проходять до Ради
22 апреля, 15:00  Экономическая  Украина
В Україні будуватимуть перший сміттєпереробний завод
22 апреля, 13:00  Политическая  Украина
Представники України, Польщі та Литви засудили агресивні дії Росії
22 апреля, 11:00  Экономическая  Украина
Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках: подробиці
22 апреля, 09:00  Социальная  Украина
Пенсіонер має обирати сам, де отримувати пенсію, - експерт
Все Новости
Прислать новость


Конкуренти витісняють Україну з міжнародних ринків озброєння, - експерт

13 апреля, 13:00  Политическая  Украина

Україна так і не налагодила достатньою мірою виробництво власних боєприпасів, військової техніки, володіючи власними потужностями, зокрема, підприємствами військово-промислового комплексу, такими як Державний концерн "Укроборонпром"

Політолог, конфліктолог Богдан Петренко вважає, що проблема будь-якої сфери управління в Україні — в тому числі і військово-промислового комплексу — відсутність стратегічного мислення.

Україна так і не налагодила достатньою мірою виробництво власних боєприпасів, військової техніки, володіючи власними потужностями, зокрема, підприємствами військово-промислового комплексу, такими як Державний концерн "Укроборонпром".

"Немає розуміння необхідності та реальних напрямів розвитку. Не написати пусту програму, а саме – сформувати та втілювати практичну програму – у цьому величезна проблема. Досить довгий час оборонка виїжджала на уламках радянської спадщини. Але 30 років після СРСР, розрив економічних зв’язків, пов’язаних з кризами, а врешті решт з війною – призвели до того, що наш ВПК уже не відповідає вимогам сучасності. Цьому додалось те, що ми стратили частину оборонки на окупованих територіях – особливо йдеться про Луганський патронний завод. Більше того, — проблеми і в тому, що Україну витісняють з міжнародних ринків озброєння наші конкуренти. І, звичайно, у тому, що ми прагнемо перейти на "стандарти НАТО". У тому числі й у сфері озброєння", — вважає експерт, про що пише Comments.ua.

 

Як уточнив Богдан Петренко, крім того, неповороткість державного менеджменту, бажання зірвати куш, продати всі можливі залишки (наприклад, землі), бажання зрощеного з владою бізнесу прибрати до своїх рук частину ресурсів оборонки (у нас як правило один механізм з 90-х рр – довести до банкрутства, щоб скупити залишки за безцінь) призводять до того, що підприємства занепадають.

 

"У цьому контексті війна з Російською Федерацією, тимчасово призупинила окремі процеси (але не назавжди — інерція часто перемагала потреби у власному озброєнні). Але її активна фаза швидко закінчилася і проблеми почали відновлюватися", — додав експерт. 

Богдан Петренко запропонував кілька варіантів виходу з ситуації, що склалася: 
а) зробити більшу частину військових закупівель більш відкритою, щоб знизити корупційні ризики; 
б) сформувати дієвий нагляд над "секретними закупівель" — наприклад, через осіб з різних відомств, допущених до відповідного рівня секретності; 
в) розширити можливості для приватного бізнесу у сфері закупівель. Тобто, зробити їх більш відкритими та конкурентними. 

 

"І стратегічно – визнати те, що військово-політичний конфлікт з Російською Федерацією у нас надовго. А тому – сформувати і відповідну стратегію оновлення оборонки, де на перше місце поставити розвиток власного виробництва, а не закривання дірок за рахунок "випрошування" помочі у наших партнерів чи купівлі "давайте вже що є, щоб освоїти бюджет", замість того, що треба. І звичайно – активно включення нашої оборонки як дієвої частини в цикл виробництва озброєння наших партнерів з числа країн НАТО", — додав експерт.

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу