Набув чинності закон про референдум

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. Його, залежно від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

Документ 10 квітня був опублікований у виданні «Голос України», повідомляє «Слово і діло».

Відповідно до закону, на референдум можуть виносити питання про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про припинення дії тих чи інших законів України або окремих їх положень.

Водночас не можуть виноситися питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці.

Також не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.