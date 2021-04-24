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Набув чинності закон про референдум

12 апреля, 11:00  Политическая  Украина

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. Його, залежно від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. Його, залежно від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

Документ 10 квітня був опублікований у виданні «Голос України»повідомляє «Слово і діло».

 

Відповідно до закону, на референдум можуть виносити питання про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про припинення дії тих чи інших законів України або окремих їх положень.

 

Водночас не можуть виноситися питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці.

 

Також не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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