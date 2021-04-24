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За чинного президента проголосували б лише 24%, - рейтинг

09 апреля, 15:00  Политическая  Украина

Якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.

Якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг"повідомляє РБК-Україна.

 

За Петра Порошенка проголосували б 13,1% (в кінці березня - на 13,9%), за Юлію Тимошенко - 12,1% (в кінці березня - на 11,8%), за Юрія Бойка - 11,9% (в кінці березня - на 12,6%).

 

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 6,8%, Володимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшка - 4,9%, Дмитра Разумкова - 4,8%, Євгенія Мураєва – 4,6%, Андрія Садового - 2,6%, Арсенія Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Кіру Рудик - 0,4%.

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