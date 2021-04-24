За чинного президента проголосували б лише 24%, - рейтинг

Якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.