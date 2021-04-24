США підтримає Україну: відправить військові кораблі у Чорне море

Більшість країн світу залишилися незадоволені нещодавніми діями Росії. Військова ескалація РФ біля кордонів України дуже стурбувала США, пише Мета.

В оборонному відомстві Штатів заявили, що відправкою військових кораблів в Чорне море, вони хочуть залишити послання для Росії. Також США продовжують активно стежити за ситуацією.

Для запливу в Чорне море США зобов'язані повідомити Туреччину про свій намір за 14 днів. Це передбачає Конвенція Монтре.

У Пентагоні заявили, що американські літаки проводять розвідувальні операції в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем і стежать за діяльністю РФ. США також повідомили, що російські війська активізувалися в районі окупованого Криму.

Один з чиновників в оборонному відомстві Штатів розповів, що США мають намір діяти в разі будь-яких змін з боку РФ.



