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Держава не підтримує маленькі фермерські господарства, - політолог

08 апреля, 09:00  Политическая  Украина

В Україні зараз на державному рівні майже не підтримують маленькі фермерські господарства та надають перевагу великим агрокорпораціям. Це зумовлено тим, що великі агровиробники займаються лобізмом. Про це розповів політолог Володимир Цибулько.

В Україні зараз на державному рівні майже не підтримують маленькі фермерські господарства та надають перевагу великим агрокорпораціям. Це зумовлено тим, що великі агровиробники займаються лобізмом.

Він пояснює, що така ситуація з нехтуванням інтересів маленьких господарств була не завждипише УНН.

 

"Раніше були цільові програми у державі, наприклад, підтримка виноградарства і садівництва. Це якраз невеликі фермерські господарства. Останнім часом держава підтримувала тільки експортноорієнтованих фермерів, тому великі зерновики та агрокорпорації отримували привілеї й це спотворювало повністю конкурентне середовище в аграрній сфері", - вважає політолог.

 

Окрім цього, за словами Цибулька, велику роль у просуванні інтересів великих агровиробників відіграє політичний лобізм, а також відсутність системної підтримки маленького фермера серед парламентарів.

 

"Чому так? Та тому що великі виробники аграрні займаються лобізмом, вони вкладають в політику гроші, ведуть своїх депутатів в парламент, парламент висуває своїх міністрів. А міністри відстоюють їхні інтереси. Це типові лобістські механізми. У парламенті може одиниці щиро за тих фермерів переживають", - наголосив Цибулько.

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