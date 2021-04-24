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НАТО «заговорила» українською у соцмережах

05 апреля, 17:00  Политическая  Украина

NATO Allied Land Command – Сухопутне командування НАТО – вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах дописи українською (а не англійською) мовою.

 "Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування NATO?", – йдеться у дописі.

 

Зазначається також, що Україна є цінним партнером Альянсу.

 

«Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер», – йдеться у повідомленні, продубльованому також англійською. Про це повідомляє UA.News.

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