НАТО «заговорила» українською у соцмережах

NATO Allied Land Command – Сухопутне командування НАТО – вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах дописи українською (а не англійською) мовою.

"Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування NATO?", – йдеться у дописі.

Зазначається також, що Україна є цінним партнером Альянсу.

«Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер», – йдеться у повідомленні, продубльованому також англійською. Про це повідомляє UA.News.