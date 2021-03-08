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Після вироку Стерненку Крісло Венедіктової хитається, - Олег Саакян

01 марта, 17:00  Политическая  Украина

 

На Банковій розуміють, що крісло під генпрокуроркою Іриною Венедіктовою сильно розхиталось після оголошення скандального вироку активісту Сергію Стерненку. Тому вона почала частіше з'являтись в ефірах телеканалів. Про це заявив  політолог Олег Саакян.

 

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На його думку, Венедіктовій не просто так тепер "полюбились" інтерв'ю та коментарі для медіа. У такий спосіб вона вибудовує свій публічний захист та позицію, адже розуміє, що її ситуація – нестабільна.

 

 

"Ці події дійсно похитали крісло. Однак незрозуміло ще, чи буде щодо неї кадрове рішення", – сказав Саакян, передає 24 канал. 

 

Її поява в медіа говорить про те, що почали нервувати, перейматися. Відповідно, почало хитатися крісло. Я не певен, що на Банковій визріло рішення щодо її заміни, – запевнив політолог.

 

 

Він нагадав, що ще є справа "Приватбанку", у якій Венедіктова може бути корисною та потрібною. За словами Саакяна, є й інші, менш відомі кейси.

 

"У цьому разі на Банковій є аргументи як за те, щоб її звільняти, так і за те, щоб її залишити. Це залежить не від результативності її роботи, а від розкладів всередині Офісу Президента і ширших парламентів", – підсумував політолог.

 

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