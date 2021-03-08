Вакцинація Степанова може стати прикладом для інших - політолог

Те, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов зробив щеплення від COVID-19 ввезеною в Україну вакциною AstraZeneca - правильний сигнал для суспільства. Про це заявив політолог Олег Саакян.

“Це правильний хід, оскільки, на жаль, рівень довіри до вакцинації в усьому світі невеликий”, — каже він, передає УНН.

За словами політолога, міністр Степанов чітко продемонстрував людям, що “це безпечно і треба вакцинуватися”.

“Думаю, що це мав бути не тільки міністр. Одразу треба було залучати й зірок, й політиків. Тут суспільний інтерес навіть вищий, ніж епідеміологічна загроза, коли людина належить до тієї чи іншої групи ризику”, — зазначив він.

Як заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, менше ніж 10% населення планети мають антитіла до COVID-19, тож без вакцинації досягти колективного імунітету проти збудника буде неможливо.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Станом на 1 березня скарг на важку “побочку” від вакцини COVISHIELD від українців не надходило.

Рекомбінантна вакцина COVISHIELD розроблена англо-шведською фармкомпанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом та вироблена Інститутом сироваток Індії.

26 лютого вакцину COVISHIELD схвалила Канада і заявила, що вакцина COVISHIELD і AstraZeneca від COVID-19 (виробництво ЄС) схожі щодо виробничих процесів, контролю в процесі і критичних характеристик якості. Обидві вакцини ефективні і безпечні.