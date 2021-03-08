Артисти ідуть в політику, щоб заробити грошей, вони й не думають лишати сцену, - політолог

Похід в політику для артистів, як правило, це своєрідний бізнес-проєкт. Іноді одноразовий, іноді — ні. Про це заявив експерт Українського інституту політики Микола Спиридонов.

"До них звертаються політтехнологи певного політика чи інший його обслуговуючий персонал. Пропозиція звучить приблизно так: "Ви прикрасьте наш список, а ми заплатимо, кілька мільйонів доларів", — розповів Спиридонов у матеріалі "Коментарів".

Експерт зізнався, що і він особисто брав участь у переговорах з одним із топ-артистів України, якому пропонували йти у велику політику, створивши блок свого імені. Спочатку він погодився, розповідає політолог, на обумовлену суму, а потім фактично відмовився, запросивши в десять разів більше.

На думку експерта, Вакарчука просто попросили допомогти провести "Голос" у парламент, мабуть, теж заплативши певну суму. Ну, а коли провів — мавр зробив свою справу, мавр може йти.

"Ні Вакарчук, який двічі ставав депутатом, ні Руслана, ні інші артисти в політику не йшли заради нового виду діяльності. Відпрацювали своє, помучилися — і повернулися на сцену", — вважає експерт.

Тоді як Зеленський цілком може — і навіть з успіхом — повернутися на сцену, каже політолог. Але це буде помилковим рішенням, на думку Спиридонова.

"Багатії, особливо російські, будуть готові викласти чималі кошти, щоб перед ними повиступав президент України, хай навіть і колишній. Прізвище Зеленського в цьому ракурсі й так використовують заднім числом. У Росії крутять передачі та фільми за його участі, — зазначає експерт. — Дружина Віктора Медведчука — Оксана Марченко, кажучи, що йде в політику, нагадала, що Зеленський у неї просив свого часу допомоги для того, щоб потрапити на канал 1+1. А вже якщо він буде в статусі колишнього президента знову виступати — нас просто почнуть висміювати як державу".