КИЕВ
23:13 		Брюссель
22:13
Москва
00:13
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Артисти ідуть в політику, щоб заробити грошей, вони й не думають лишати сцену, - політолог

26 февраля, 11:00  Политическая  Украина

 

Похід в політику для артистів, як правило, це своєрідний бізнес-проєкт. Іноді одноразовий, іноді — ні. Про це заявив експерт Українського інституту політики Микола Спиридонов.

 

експерт Українського інституту політики, Микола Спиридонов, артисти, політика, Зеленський, Вакарчук, Руслана, Огневич, Притула, Приходько

 

 "До них звертаються політтехнологи певного політика чи інший його обслуговуючий персонал. Пропозиція звучить приблизно так: "Ви прикрасьте наш список, а ми заплатимо, кілька мільйонів доларів", — розповів Спиридонов у матеріалі "Коментарів".

 

Експерт зізнався, що і він особисто брав участь у переговорах з одним із топ-артистів України, якому пропонували йти у велику політику, створивши блок свого імені. Спочатку він погодився, розповідає політолог, на обумовлену суму, а потім фактично відмовився, запросивши в десять разів більше.

 

На думку експерта, Вакарчука просто попросили допомогти провести "Голос" у парламент, мабуть, теж заплативши певну суму. Ну, а коли провів — мавр зробив свою справу, мавр може йти.

 

 "Ні Вакарчук, який двічі ставав депутатом, ні Руслана, ні інші артисти в політику не йшли заради нового виду діяльності. Відпрацювали своє, помучилися — і повернулися на сцену", — вважає експерт.

 

Тоді як Зеленський цілком може — і навіть з успіхом — повернутися на сцену, каже політолог. Але це буде помилковим рішенням, на думку Спиридонова.

 

"Багатії, особливо російські, будуть готові викласти чималі кошти, щоб перед ними повиступав президент України, хай навіть і колишній. Прізвище Зеленського в цьому ракурсі й так використовують заднім числом. У Росії крутять передачі та фільми за його участі, — зазначає експерт. — Дружина Віктора Медведчука — Оксана Марченко, кажучи, що йде в політику, нагадала, що Зеленський у неї просив свого часу допомоги для того, щоб потрапити на канал 1+1. А вже якщо він буде в статусі колишнього президента знову виступати — нас просто почнуть висміювати як державу".

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу