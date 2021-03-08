Соціологи розповіли, хто лідирує на довиборах до ВР 28 березня

На довиборах 28 березня на окрузі №87 лідером є ВО “Свобода”, за яку готові проголосувати 21,6% опитаних. Партії “Європейська солідарність” планують віддати свої голоси 15,7% респондентів. Партію “За майбутнє” підтримують 15,1% виборців, а партію “Батьківщина” – 12,9%. За “Слугу народу” готові проголосувати 11,5% виборців. Рейтинги інших партій нижчі 4%. Ще 19% опитаних не визначилися зі своїм вибором. Такі дані опитування , проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Про те, що 28 березня 2021 року на одномандатному окрузі №87 (Івано-Франківська область) відбудуться проміжні вибори до парламенту знають 68% мешканців округу. Не знають про вибори 32% жителів.

Серед кандидатів лідирує Олександр Шевченко, якого підтримують 42,8% респондентів, що вже визначилися і підуть на вибори. Руслана Кошулинського підтримують 21,4% жителів округу, а Василя Вірастюка – 15,8%. Водночас Марусі Звіробій висловили підтримку 8,1% опитаних.

Рівень підтримки Святослава Нікоровича дорівнює 3,7%, а Юрія Голінея – 2,3%.Михайла Ноняка підтримують – 1,5% респондентів, а Степана Брацюна – 0,4%. Ще 12% виборців округу не визначилися, за кого голосувати.

Дослідження провели з 14 по 22 лютого серед мешканців одномандатного виборчого округу №87 (Івано-Франківська область) від 18 років та старші. Дослідження провели за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Довибори до Верховної Ради відбудуться 28 березня у зв'язку з тим, що член фракції “Слуги народу” Зіновій Андрійович склав мандат. На місцевих виборах його обрали мером Надвірної Івано-Франківської області.

“Європейська Солідарність” висунула по цьому округу волонтерку Марусю Звіробій (Олену Самбул). Від партії “За майбутнє” балотуватиметься колишній депутат і співвласник курорту “Буковель” Олександр Шевченко, від “Свободи” - ексдепутат Руслан Кошулинський. Також по округу балотуватиметься колишній керівник “Укртрансбезпеки” Михайло Ноняк. Від “Слуги народу” балотуватиметься Василь Вірастюк.