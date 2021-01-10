Відсторонивши Олександра Тупицького президент порушив Конституцію, - юрист

За його словами, хоча в самому Офісі президента неодноразово заявляли, що серед іншого хочуть владнати конституційну кризу, рішення глави держави не навертає ситуацію на краще.

«Такі дії які вчинив президент, а потім на них зреагував Конституційний суд– ці дії лише поглиблюють конституційну кризу. Бо президент вважає, що Тупицький відсторонений, КСУ вважає, що він не відсторонений…Уявіть тепер якби Рада взагалі прийняла законопроєкт, який пропонував Зеленський, щодо звільнення усіх суддів КСУ. Що тоді? Створили б ще один КСУ з новимим суддями і в Україні було б два Конституційні суди? Це я до чого: порушення Конституції це за означенням шлях до руйнації держави і не вирішення проблем, а лише їх поглиблення, тому, щоб вийти з конституційної кризи – читаємо текст Конституції, робимо як так прописано, й лише потім вирішуємо чи потрібно нам змінювати цей текст», – каже юрист в коментарі Громадському радіо.

Аби вийти з кризи, необхідно створити такі умови, щоб подібних ситуацій як-от з неправомірними рішеннями суддів КСУ – не виникало. А для цього добирати суддів на посади мають за допомогою відкритого конкурсу та єдиної комісії. Саме це Києву радила Венеційська комісія – перевіряти потенційних суддів як на компетентність у справі, так і на моральні якості, нагадує він.

«Це має бути одна комісія, до якої можуть подаватися усі охочі, а не ті, кого делегують фракції парламенту. Наприклад, до комісії можуть увійти незалежні міжнародні експерти, колишні судді Європейського суду з прав людини, члени Громадської ради доброчесності, перший склад КСУ 1997-го року тощо. З 50-ти кандидатів можна вже буде обрати склад комісії, яка потім перевірятиме потенційних судів КСУ на доброчесність та компетентність, і тоді це буде працювати», – зазначає Жернаков.