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Баланс сил у Харківській міськраді влаштовує Банкову, - Кирило Сазонов

24 декабря, 15:00  Политическая  Украина

 

Призначення виборів у Харкові можуть затягнути до наступної осені. Поки владу все влаштовує. Про це розповів політолог Кирило Сазонов.

 

Харківська міськрада, мер, вибори, кернес, політолог, Кирило Сазонов.

 

«Все залежить від того, чи призначить Верховна Рада ці самі вибори. Поки ми спостерігаємо, що всіх все влаштовує. Баланс сил у Харківській міськраді влаштовує Банкову. Тому я не бачу причин, які змусили б їх проголосувати за вибори. Швидше за все, справу затягнуть - в кращому випадку до наступної осені. Ніщо не завадить Терехову виконувати обов'язки будь-який час. Рада просто не призначатиме вибори, а Терехов - виконуватиме обов'язки», - зазначив експерт в ефірі телеканалу «Україна 24».

 

 

Він наголосив, що Раду не можна зобов'язати ухвалити рішення про вибори у Харкові.

 

«У Ради ніяких зобов'язань нема. Тобто депутати повинні винести це рішення, повинні проголосувати і призначити дату виборів, але ніяких важелів тиску на них не існує. Тобто вони можуть просто цього не робити, і ніхто ніякої відповідальності за це не несе. Саме тому, думаю, процес затягнеться надовго», - заявив Сазонов.

 

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