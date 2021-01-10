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Політолог розповів, хто має шанси виграти вибори у Харкові

23 декабря, 13:00  Политическая  Украина

 

Найвищі шанси на довиборах матимуть політсили, які зможуть асоціюватися із політичним спадком Геннадія Кернеса. Про це заявив політолог Олег Саакян.

 

Кернес, Харків, мер, вибори, політолог, Олег Саакян.

 

«Передвиборчі кампанії проходитимуть під знаменами - хто більше «Кернес» для Харкова. Передусім буде змагання за його спадок. Приблизно повториться ситуація, як у Слов’янську зі Штепою», - сказав Саакян у коментарі «Слово і діло».

 

Експерт відзначив, що під час довиборів у Харкові високі шанси матимуть місцеві політичні проєкти.

 

 «Насамперед, змагатиметься партія влади, на рівні Харкова буде присутній «Блок Світличної», декілька проросійських політичних сил. Зокрема, ОПЗЖ та, можливо, й інші з’являться на цьому полі. Також буде висуватися партія самого Кернеса, яка може змінити свою назву, свої акценти або йти під тим самим брендом. Тим не менш, у них високі шанси. Також, певним чином себе проявить і «Батьківщина». Але ключова боротьба буде між партією Кернеса, провладною політичною силою та ОПЗЖ», - пояснив політолог.

 

Саакян вважає, що основною передвиборчою стратегією партій стане намагання присвоїти політичний спадок колишнього очільника міста.

 

«Найбільше шансів у тієї політичної сили, яка зможе приватизувати собі політичний спадок Кернеса й асоціюватися з нею», - відзначив він.

 

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