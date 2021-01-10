Політолог розповів, хто має шанси виграти вибори у Харкові

Найвищі шанси на довиборах матимуть політсили, які зможуть асоціюватися із політичним спадком Геннадія Кернеса. Про це заявив політолог Олег Саакян.

«Передвиборчі кампанії проходитимуть під знаменами - хто більше «Кернес» для Харкова. Передусім буде змагання за його спадок. Приблизно повториться ситуація, як у Слов’янську зі Штепою», - сказав Саакян у коментарі «Слово і діло».

Експерт відзначив, що під час довиборів у Харкові високі шанси матимуть місцеві політичні проєкти.

«Насамперед, змагатиметься партія влади, на рівні Харкова буде присутній «Блок Світличної», декілька проросійських політичних сил. Зокрема, ОПЗЖ та, можливо, й інші з’являться на цьому полі. Також буде висуватися партія самого Кернеса, яка може змінити свою назву, свої акценти або йти під тим самим брендом. Тим не менш, у них високі шанси. Також, певним чином себе проявить і «Батьківщина». Але ключова боротьба буде між партією Кернеса, провладною політичною силою та ОПЗЖ», - пояснив політолог.

Саакян вважає, що основною передвиборчою стратегією партій стане намагання присвоїти політичний спадок колишнього очільника міста.

«Найбільше шансів у тієї політичної сили, яка зможе приватизувати собі політичний спадок Кернеса й асоціюватися з нею», - відзначив він.