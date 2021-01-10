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Татаров маніпулятивно намагається уникнути покарання, - Віктор Таран

23 декабря, 11:00  Политическая  Украина

 

Татаров досвідчений юрист і він чудово знає, що у разі порушення методології висунення йому підозри та вручення повістки, він спробує розвалити справу в українських судах, до яких, будемо об'єктивними, дуже мало довіри, через процедурні помилки. Про це заявив політолог, голова Центру "Ейдос" Віктор Таран.

 

Олег Татаров, НАБУ, Офіс Президента, підозра, звинувачення, політолог, голова Центру "Ейдос", Віктор Таран

 

За його словами, поведінка ексзаступника голови ОПУ Олега Татарова є маніпулятивною та свідчить про його намагання уникнути покарання.

 

"Татаров досвідчений юрист і він чудово знає, що у разі порушення методології висунення йому підозри та вручення повістки, він спробує розвалити справу в українських судах, до яких, будемо об'єктивними, дуже мало довіри, через процедурні помилки", - розповів він у прямому ефірі програми "Головне" телеканалу "Еспресо".

 

"Зокрема, його захист апелює, що він є діючим адвокатом і вручати йому повістку має або генеральний прокурор чи його заступники, або прокурор, який очолює САП чи його заступник. Цілком очевидно, що це маніпуляція і, на мою думку, намагання уникнути покарання", - наголосив Віктор Таран.

 

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

 

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявляв, що подасть до суду на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

 

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

 

Згодом, Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі квартир для Нацгвардії.

 

Однак, детективи НАБУ та прокурори САП вручили підозру Татарову заочно: їх не пустили до Офісу президента для процедури.

 

21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Того ж дня Татаров подав заяву щодо припинення власних повноважень на посаді заступника голови офісу президента.

 

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